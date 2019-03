Editorial 26-03-2019

Ley del Cáncer

Hasta el 28 de marzo se podrá participar a través de www.leynacionaldelcancer.com

En opinión de los propios congresales, esto es abrir las puertas en una etapa donde habitualmente no ha sido tan fácil recibir a la gente y también, por qué no decirlo, es la legislación del futuro. Probablemente, en la medida en que estas herramientas se vayan fortaleciendo, van a ser parte mucho más integral del proceso legislativo.

La iniciativa ha sido respaldada transversalmente, en donde han participado Gobierno y Oposición, y que es una prioridad efectivamente para todas las familias de nuestro país.

Sin duda, la ley del cáncer es un tema que nos toca a todos: que habla desde la prevención, la detección precoz; no es necesario ser un oncólogo o especialista para poder aportar; están los temas de beneficios tributarios para empresarios que quieran aportar al desarrollo en centros de cáncer; entonces, lo que se quiere compartir es la necesidad de difundir la iniciativa.



La idea también es poder recoger todas las observaciones y eso, incluyendo las propuestas de la sociedad civil en lo que respecta a las indicaciones.