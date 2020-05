Editorial 27-05-2020

“Ley del mono”



La prórroga fue respaldada por el Senado y permitirá a quienes son propietarios de viviendas que no cuenten con recepción definitiva y que se encuentren emplazadas en áreas urbanas o rurales, acogerse al procedimiento de regularización.



Por tres años se prorrogó el beneficio abreviado que permite regularizar las modificaciones de vivienda hechas sin previo permiso municipal, conocida como “ley del mono”. Esto, luego de que la Sala del Senado despachara el proyecto que regulariza las viviendas de autoconstrucción de no más de 140 metros cuadrados y que no superen las 2 mil UF.



La moción, amplía, de 3 a 6 años, el plazo de vigencia del procedimiento especial de regularización de vivienda establecido en la ley N° 20.898, de forma que el beneficio establecido que debía caducar el 4 de febrero del año en curso, se extiende hasta el 4 de febrero de 2022.



En el texto legal se precisa que el certificado de avalúo que, entre otros documentos, los propietarios deberán presentar ante la dirección de obras municipales respectiva para acogerse al procedimiento de regularización, deberá corresponder al vigente a la fecha de publicación de la ley N° 20.898, esto es, al 4 de febrero de 2016.