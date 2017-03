Política 24-03-2017

Ley del “mono” para bomberos pasa a su debate en particular en el senado

Con 30 votos a favor, la Sala aprobó las ideas matrices del proyecto que modifica la ley N° 20.564, ley marco de los Bomberos de Chile, a fin de establecer un procedimiento simplificado para obtener permisos de edificación de inmuebles destinados a cuarteles de los Cuerpos de Bomberos.

Con este resultado, el texto vuelve a la Comisión de Vivienda y Urbanismo para su debate en particular. Hasta el 7 de abril tendrán plazo los legisladores y el Ejecutivo para presentar indicaciones a la propuesta en primer trámite.

El proyecto de ley, tiene por objeto permitir a Bomberos de Chile acoger sus edificaciones, que no cuenten con permiso de construcción o recepción definitiva, a un procedimiento especial de regularización.

Hace aplicable las normas que se señalan de la ley que “Establece un procedimiento simplificado para la regularización de viviendas de autoconstrucción”, a las construcciones destinadas al ejercicio de las funciones propias de Bomberos de Chile, tales como cuarteles, centros o campos de entrenamiento y casas de cuarteleros; que no cuenten con permisos de edificación o que no cuenten con recepción definitiva y que pertenezcan a los Cuerpos de Bomberos o a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, sea en calidad de propietarios o de comodatarios.

Los bienes raíces señalados, podrán acogerse al procedimiento abreviado de regularización, dentro de los 3 años siguientes al de la publicación de este proyecto como ley.