Editorial 06-08-2019

Ley Gabriela

14 las indicaciones que se presentaron al proyecto de ley que modifica el Código Penal para ampliar la figura del femicidio a cualquier asesinato de una mujer con motivos de odio, menosprecio o abuso por causa de género, sin importar la relación o cercanía del asesino con su víctima. También, establece agravantes especiales tales como que exista alevosía o ensañamiento, que la víctima sufra alguna discapacidad o que sea menor de 18 años, entre otras.

La iniciativa, conocida como la “ley Gabriela”, La iniciativa surgió tras la muerte de Gabriela Alcaíno y de su madre a manos de un ex pololo de la joven, quien se encuentra confeso, pero al no tener una relación, no será juzgado por femicidio, sino por homicidio y violación, arriesgando menos condena.

La iniciativa está radicada en la Comisión especial de la mujer e igualdad de género, instancia que ha dedicada una serie de sesiones para escuchar las opiniones de especialistas y organizaciones sociales.

En la ocasión se abordó la violencia de género como discriminación estructural hacia la mujer y como fundamento para la tipificación del femicidio no sólo en el ámbito intrafamiliar.

Según lo manifestado en la sesión por las integrantes de la instancia legislativa, en general existe consenso respecto de la insuficiencia del femicidio respecto de parejas que no tienen convivencia. El punto es cómo se tipifica el delito de femicidio por razones de género y ahí existe la alternativa de contar con un delito de femicidio simple con circunstancias agravantes o establecer un femicidio simple y uno calificado que recoja ahí las razones de género.