Nacional 03-04-2020

Ley sobre indultos conmutativos para reos quedó sin sanciones para quienes incumplan beneficio

Por falta de quórum, la Sala de la Cámara Baja rechazó el informe de la comisión mixta sobre el proyecto que pretende beneficiar a unos 1.300 reos de las cárceles para otorgarles un indulto general conmutativo, para minimizar los efectos de la pandemia del coronavirus.

Debido a ello, la ley no incluye sanciones a quienes incumplan el beneficio.

En términos formales, el proyecto está aprobado, pero sin la norma que permita sancionar a las personas que se acojan a este beneficio -que cumplan con los requisitos y salgan de las cárceles- e incumplan el arresto domiciliario total.

Diputados de Chile Vamos hicieron caer el informe

En el debate, hubo varios parlamentarios del oficialismo que criticaban la iniciativa y votaron en contra por excluir del beneficio a condenados por crímenes de lesa humanidad, como por ejemplo los reos de Punta Peuco.

En concreto, la UDI alegó un discriminación -a juicio de ellos- arbitraria respecto de los condenados por delitos de lesa humanidad.

Mientras que en RN hay molestia por una propuesta que el Ejecutivo no acogió, respecto de no discriminar por tipo de delitos, sino que por cantidad de condenas.