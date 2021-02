Opinión 05-02-2021

Libro de José Abel Flores Parra



He tenido el placer de leer el libro “Mis Andanzas hasta hoy” del autor y amigo José Abel Flores, poeta campesino de 103 años de la provincia de Linares. Su obra es muy entretenida, cuenta verdaderas historias que viven los campesinos de la Pre Cordillera de Linares. Como desde pequeños los niños se adiestran en el cuidado del ganado para ayudar a sus familias, ya sea en los días de lluvia o calor en verano, siempre atentos por si vienen los zorros o aves de rapiña.

Después de niño, cuando adolescente, pichon, como dicen en los campos, los padres se preocupan de mandar a estudiar a los jóvenes a la ciudad. Así fue como Abel ingresó al Colegio Salesianos aprendiendo lenguaje, matemáticas, religión y valores para defenderse en la vida y ¡caramba! Como le sirvió todo eso para laborar, para ser responsable y para representar a su clase como dirigente sindical, porque esa faceta yo la conocía, por comentarios de obreros panificadores. Abel flores del Frente Popular, pegando propaganda, declamando en los actos de proclamación de don Pedro Aguirre Cerda y en los de don Juan Antonio Ríos.

En un acto político cultural, Emeterio Vásquez le dice Abel en el acto tú vas a declamar dos poemas, no me vayas a fallar .- de ninguna manera le responde. Lo mismo sucede en Yerbas Buenas donde recibe felicitaciones de don Ulises Correa y de don Julio Amigo. Ahí está Abel Flores como delegado de la CTCH en el comando de Ríos Morales, con el espíritu de Recabarren y el respaldo de Laferte. En ese entonces, en 1945, fue Secretario del Sindicato de Obreros de panificadores.

Por arte de birisloque entró, nada menos que a la Armada Nacional, siendo marino del buque Chacabuco, embarcando en Valparaíso rumbo a Punta Arenas y otros puertos como Iquique y Arica. Incluso llegó a la Isla de Juan Fernández y Vancouver, Canadá. ¡que llegó lejos el joven campesino de Vega de Salas, con el traje de marino bien cuidado, representado a Chile su querida patria!

Con el tiempo formó familia, tuvo hijos, nietos a quienes les ha escrito poemas en sus libros. Abel es un ejemplo de esfuerzo para las generaciones venideras. Los invito a adquirir su libro el cual es un gran aporte para el patrimonio cultural de nuestro país.





Carlos Villalobos Sepúlveda

Ex presidente Cut Prov Linares

Ex Alcalde de Linares