Crónica 26-04-2018

Libro promueve la innovación desde regiones

La obra, que forma parte de la colección académica, busca contribuir desde un enfoque interdisciplinario al entendimiento de los desafíos futuros que existen en las distintas zonas del país.



“Innovación para el Desarrollo de Territorios Inteligentes”, es el nombre de la obra editada por el presidente de la Corporación de Investigaciones Económicas para Latinoamérica (Cieplan), Alejandro Foxley, y el rector de la Universidad de Talca (UTALCA), Álvaro Rojas, que contiene una serie de estudios interdisciplinarios que, desde un enfoque regional, buscan aportar al desarrollo nacional.



El texto, que recoge los aportes realizados por 24 destacados especialistas en seminarios organizados por ambas entidades en Santiago y en Talca, aborda materias relacionadas con el análisis de las instituciones políticas, la descentralización, modernización de la gestión regional y/o local, la desigualdad territorial y la agricultura sustentable.



En su intervención, Foxley destacó que esta obra surge a tan solo un par de meses que fuera promulgada la Ley que permitirá la elección directa de gobernadores regionales. “Aquí hay una oportunidad, en dos años más se van a elegir estas autoridades, van a tener recursos, y van a intentar aprender de la experiencia de otros países y de la experiencia del gobierno pasado en Chile, para llevar adelante un proceso gradual de descentralización real donde haya como elemento fundamental un aprendizaje compartido en cada región”, comentó.



“Hay dos años para pensar este tema y para ayudar a los principales actores regionales y a los que hoy están en el gobierno que, supongo, también están buscando una buena agenda de descentralización que funcione. Creo que hay que trabajar en instituciones que promuevan el desarrollo de la base productiva, transformar al estado en su dimensión regional, articulador de agentes emprendedores, actuales y potenciales y también atraer inversión extra regional e internacional hacia los sectores prioritarios”, agregó.



En ese contexto, Foxley añadió que “detrás de todo esto y en el fondo está romper con este proceso que nos está llevando a hacer las cosas mal, a caer en la trampa de los países de ingreso medio que es que la gente no se entiende entre sí, no colabora, disputa, trata de frenar al que tiene ideas y nos entrampa a todos. Aquí hay una oportunidad, este libro es un buen primer paso pero también es una invitación para sentarnos a conversar a ver cómo se implementan las muy buenas ideas que hay en esa publicación”.



Por su parte, el rector Rojas destacó que el libro plantea la necesidad de avanzar en la descentralización a través del desarrollo de territorios inteligentes, lo que implica pasar de un enfoque político-administrativo a otro con una perspectiva más moderna.



“Los países que se han desarrollado han utilizado un poco esta terminología de manera adecuada, no se trata de reproducir y me temo un poco que lo que se esté haciendo en materia de descentralización tenga mucho de político-administrativo más que de modernidad y de desarrollo futuro”, advirtió.