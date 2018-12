Deporte 01-12-2018

Liceana del Valentín Letelier fue llamada a la Selección Nacional Sub 17

Se trata de Estephanía Fuentealba

Con solo 15 años, Estephanía Fuentealba, alumna del Liceo Valentín Letelier está viviendo un gran sueño. En su club Cobresal, de Rancagua, su estratega le dio la buena noticia. Fue llamada a la Selección Nacional Sub 17. Sin duda gracias a su talento y buen rendimiento en esta disciplina deportiva. Recordemos que ella fue campeona nacional el año recién pasado con el equipo del Valentín Letelier, dirigido por el profesor Leandro Méndez, el cual participo en el torneo Sudamericano que se realizó en Paraguay.

Méndez, agregó que hay muchas niñas del liceo que están en la mira de importantes clubes nacionales: “orgulloso por este gran logro del grupo femenino y de nuestra alumna en particular”.

Tuvimos la oportunidad de conversar, con esta liceana que nació en Villa Alegre, manifestando que su pasión siempre ha sido el fútbol, y ahora está viviendo un sueño. “Estuve tres días entrenado con la Selección Chilena, era pre selección y ahora estoy esperando el llamado para saber si continuaré entrenando con la roja femenina sub17. Siempre me ha gustado el fútbol, me fui a probar a Rangers de Talca y de poco fui jugando en los partidos de la competencia. Era un sueño en lo personal haber estado en la selección y la meta es jugar el campeonato sudamericano en el año 2020 y voy a entregarme al máximo para conseguir ese objetivo”.

Estephania, es una jugadora polifuncional, ya que no tiene ningún problema en jugar como central, stoper, volante de contención o delantera. “En la selección me pusieron de central. Tengo mucha Fe, creo que para alcanzar objetivos en la vida tienes que entrenar duro”, acotó.

Fuentealba, fue llamada recientemente de refuerzo para el equipo de Curicó, en la categoría sub 16.

NUEVO DESAFÍO

La directora del Liceo Valentín Letelier, Isabel Rodríguez está invitando a toda la comunidad, para apoyar al equipo femenino de futbol sub 14 de este establecimiento educacional, que está representando a la región del Maule en este torneo. Este miércoles 5 de diciembre desde las 14:30 horas, las “guerreras” enfrentarán al representativo de la región de la Araucanía, escuela Los Trigales, en el estadio Tucapel Bustamante Lastra, por los cuartos de final de este campeonato, que fue ganado por las liceanas el año recién pasado, lo que les permitió estar presentes en el Sudamericano que tuvo como sede al país guaraní.



