Deporte 30-01-2018

Liceanas deberán esperar: Postergan Fiesta Sudamericana de la Juventud

Debían viajar el 7 de febrero

A nuestra central de redacción deportiva nos llegó un comunicado en donde se indica que se ha postergado la Fiesta Sudamericana de la Juventud, debido al surgimiento en la región de situaciones sanitarias que ponen en riesgo la presencia de la totalidad de los equipos clasificados para las finales de las Ligas Sudamericanas de Desarrollo, encuentros que tienen como uno de sus objetivos eje la integración de jóvenes de toda Sudamérica.

La Oficina Regional para las Américas de la organización Panamericana de la salud / Organización Mundial la Salud (OPS/OMS) en su actualización epidemiológica Fiebre Amarilla del 18 de enero del 2018, ha notificado un incremento de casos humanos y epizootias en la Región de las Américas, en particular en algunos países sudamericanos limítrofes con Paraguay, país sede de la Fiesta Sudamericana de la Juventud.

Para OPS/OMS, la fiebre Amarilla constituye una patología de notificación internacional inmediata según normativas del Reglamento Sanitario Internacional y del Mercosur. Los Gobiernos deben notificar de manera urgente a la OPS/OMS y países vecinos el primer caso importado o autóctono de Fiebre Amarilla en una zona sin casos anteriores. La OMS ha determinado recientemente como territorios con riesgos de transmisión de la Fiebre Amarilla a zonas y regiones de Sudamérica.

Ante esta situación, se posterga el desarrollo del evento hasta estar en condiciones una vez superadas las restricciones para el libre tránsito en la región de garantizar la presencia de todas las delegaciones de las diez Asociaciones Miembro, en este inédito encuentro de 700 jóvenes de Sudamérica.

Nuevas fechas de la Fiesta Sudamericana de la Juventud serán confirmadas, en la mayor brevedad posible, por la Dirección de Desarrollo de Conmebol.

Consultado por esta situación el técnico del equipo de fútbol femenino del Liceo Valentín Letelier en categoría sub 14, que deberá representar al país en este evento deportivo a realizarse en Paraguay, sostuvo que “nosotros con nuestro equipo seguimos trabajando a full mientras se soluciona esa situación. Incluso ya contamos con todas las refuerzos que se han incorporado muy bien al trabajo que estamos realizando. Es de esperar que este inconveniente sanitario se pueda solucionar lo más pronto posible y no se dilate tanto, en todo caso durante esta semana la Conmebol nos quedó de confirmar una nueva fecha para la organización del Torneo Escolar Sudamericano a disputarse en Paraguay”.

Lo único que suspendimos fue el partido que estaba programado para este sábado en el Tucapel Bustamante Lastra, frente al equipo de Estadio Español, pero el resto de la preparación continua tal cual estaba agendada con este grupo de verdaderas “gladiadoras” que no le temen absolutamente a nada, porque se han propuesto la meta de clasificar entre las 3 mejores, porque el objetivo central es llegar a los Estados Unidos.

En las últimas horas también se ha incorporado al trabajo con el equipo femenino del Liceo Valentín Letelier, el ex arquero del fútbol profesional Juan Mora para entregar todos sus conocimientos a las jugadoras, especialmente a quien defenderá los tres tubos en este campeonato de fútbol escolar Sudamericano a llevarse a cabo en tierras guaraníes.

Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo