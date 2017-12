Deporte 29-12-2017

Liceanas del Valentín Letelier con la mente puesta en el Sudamericano Escolar en Paraguay

- Próxima semana inician pretemporada

Ni el sol ni los termómetros que marcaban sobre 30 grados pasado el mediodía de ayer asustaban a estas niñas que fueron campeonas nacionales de fútbol en categoría sub14. A esa hora estaban entrenando en la cancha 5 del Tucapel Bustamante Lastra, porque cada una de ellas sabe que el desafío es mucho mayor y deben jugársela por uno de los 19 cupos para integrar el plantel que deberá embarcarse en el avión que las llevará al torneo Sudamericano Escolar a realizarse en el mes de febrero en Paraguay, donde llegarán las mejores 10 potencias de esta disciplina.

Las dirigidas por el profesor Leandro Méndez, saben que no será fácil el torneo porque estamos hablando de grandes equipos de nivel internacional que también buscarán el éxito, porque cabe señalar que los tres primeros lugares de este campeonato tienen pasajes asegurados a la ciudad de Orlando (Florida) en los Estados Unidos.

Por eso, ninguna de las jugadoras quiere perderse un entrenamiento y de acuerdo a lo que observamos en terreno están súper motivadas para dejar el nombre del Liceo Valentín Letelier, de Linares y de Chile, en lo más alto.

Conversamos con las niñas una vez finalizada la práctica, donde se nota un ambiente de amistad y donde todas están trabajando en equipo para seguir cosechando triunfos. Una de las jugadoras que se viene incorporado a las prácticas y que quiere ganar un cupo para el torneo de Paraguay, es Constanza Castro hija del jugador “toti” Castro: “hay un buen equipo, una excelente comunicación donde todas estamos entrenando para un solo objetivo realizar un buen campeonato en Paraguay. Mi puesto es de arquera, juego en Rangers de Talca y este desafío lo asumo con mucha responsabilidad porque quiero estar entre las seleccionadas”.

La linarense Valentina Mondaca, de 13 años quien ahora está ocupando el puesto de lateral, hermana del jugador albirrojo Lucas Mondaca, no quiere ser menos y juega muy bien al fútbol: “estamos trabajando a full porque queremos ir a ganar, no a pasear. Me gusta el fútbol por mi hermano, quise seguir sus pasos y espero llegar lo más alto posible en esta disciplina deportiva”.

En tanto la delantera Francisca Mora, está optimista y quiere llevar sus goles a tierras guaraníes: “nos estamos sacrificando por un solo objetivo que llegar lo mejor preparadas al Sudamericano. Hemos dejado de lado las vacaciones porque todas mis compañeras sabemos que es una gran oportunidad que nos regala el fútbol, salir de nuestro país, y lo daremos todo en este torneo”.

La jugadora que fue destacada por su rendimiento futbolístico en el titulo logrado en el Nacional de futbol sub 14 en Quilín , la capitana del equipo Estefanía Fuentealba, analiza con el balón en el piso lo que viene: “nosotras queremos estar entre los tres primeros lugares porque sabemos que ubicando en uno de esos peldaños sacamos pasajes para Orlando (Florida) en Estados Unidos , por eso vamos a dejarlo todo en la cancha para dejar bien puesto el nombre de nuestro liceo Valentín Letelier y sobre todo de Linares , por eso nos hemos olvidado de las vacaciones y sólo pensamos en Paraguay”.

Quien tiene la sangre “charrúa” que necesita el equipo linarense, es la jugadora hija de madre uruguaya y padre chileno Carolina Vásquez. Su puesto es volante por la izquierda, esta consciente que debe marcar la diferencia y poner toda la garra de los uruguayos en la cancha: “es un lindo desafío y estamos conscientes que tenemos una gran responsabilidad, y nos jugaremos por completo para obtener uno de los tres primeros lugares, para eso estamos trabajando”.

La arquera titular que fue destacada en la obtención del campeonato nacional, Constanza Rebolledo Alarcón, manifestó que “queremos que nuestra ciudad se sienta orgullosa de nosotras porque vamos con todo y estamos trabajando al máximo dejando todo de lado y lesionarse lo menos posible, queremos llegar a Orlando”.

Ahora quien tiene la misión y la tarea bastante difícil para seleccionar a sólo 19 jugadoras que viajarán al Sudamérica Escolar en Paraguay , es el estratega Leandro Méndez, porque aún faltan que se incorporen las refuerzos de las ciudades de Arica, Valparaíso, Temuco y Valdivia. Pero, todavía queda mucho camino por recorrer, lo más próximo será un partido amistoso a realizarse este sábado desde las 18:00 horas en la comuna de Yerbas Buenas frente a Rangers de Talca en sub 14, para luego comenzar la próxima semana una mini pretemporada en la localidad de Embalse Ancoa.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo