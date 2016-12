Opinión 22-12-2016

Licenciatura en Parral

Es increíble pero es cierto que una invitación se repita a través de los años. Anteriormente, ésta venía de la Escuela al lado del mercado en Parral y su director era el señor Horacio Pérez.

Hoy esa invitación viene de la escuela Santiago Urrutia, del sector de Viña del Mar en donde su director es a su vez el señor Horacio Pérez, quién sólo ha cambiado de Escuela, pero sigue siendo el mismo buen amigo y que siempre me ha invitado para todas las fiesta o acto de carácter educativo.

Hoy corresponde a las licenciaturas de los octavos años 2016. En la Escuela Santiago Urrutia, desgraciadamente y debido a mi salud un poco quebrantada no podré asistir a este acto tan importante como todos los años; pero está presente mi amigo Edison Rojas quien me dará los pormenores de este acto en donde asistieron los señores concejales Juan Carlos Benavente, Claudio Bravo, Mario Cáceres, el Director de Educación Municipal; Udelio Parra, el Rector del Liceo señor Luis Espinoza, mi gran amigo Edison Rojas quien me ha proporcionado los datos para esta crónica.

Dice en una de sus partes la invitación: SOLO UNA COSA HACE QUE LOS SUEÑOS SEAN POSIBLE, EL MIEDO Y EL FRACASO. Firma Pablo Coelho.

Son catorce jóvenes quienes salen licenciados de los octavos años, es decir ahora sus alas son más firmes y podrán volar muy alto, todo depende del esfuerzo y voluntad de cada uno, mas aún cuando la campana de la escuela les recuerda que deben salir siempre adelante no importa las dificultades, ya que ahora el camino será más difícil llegar a la meta deseada, mas aún cuando se está pensando en el futuro que viene, sin embargo deben confiar en sus alas que les dio la escuela y que les ayudarán por siempre, con ellas podrán volar muy alto si ustedes así lo desean más aun cuando se está pensando en el futuro que les espera.

El camino es difícil, pero no imposible la meta, cuando ya se ha obtenido la profesión deseada que les acompañara por siempre al igual que sus alas, la Escuela, la profesora jefe señora Yuri Garrido Parada, la campana y todos los maestros de la Escuela. Sin lugar a dudas todos caminarán a su lado sin que ustedes se den cuenta. La vida tiene muchas dificultades pero con fe y dedicación saldrán adelante y triunfarán para así tener una vida mejor junto a toda su familia.



(Dagoberto Escárate V.)