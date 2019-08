Social 20-08-2019

Liceo Antonio Varas de Cauquenes celebró 182 años al servicio de la educación

Con recepción a ex alumnos, noche del recuerdo, acto cívico y actividades recreativas, el quinto liceo más antiguo del país celebró un nuevo año de existencia



Con la recepción a los ex alumnos y una caminata hasta el establecimiento educacional, para luego participar de la noche del recuerdo en el aula magna del establecimiento, y un acto oficial, se iniciaron las actividades oficiales de celebración de los 182 años de existencia del Liceo Antonio Varas.



Durante el acto oficial, hubo reconocimientos especiales a los alumnos más destacados, premios que fueron entregados por el Centro de Padres y Apoderados y por el Centro de Ex Alumnos del establecimiento.



El alcalde, Juan Carlos Muñoz, también ex alumno del liceo, destacó la importancia del establecimiento para la formación de las nuevas generaciones, reconociendo un decaimiento en los últimos años, “pero con la firma convicción de que el trabajo de todos, hará que el LAV vuelva a posicionarse como un referente desde donde salieron grandes personalidades del ámbito local y nacional”.



Por su parte, el director del Liceo Antonio Varas de Cauquenes, Walter Bilbao, destacó la importancia del quinto liceo más antiguo del país, el que se va estructurando hacia los nuevos tiempos y con la firme convicción de rebrotar los logros de antaño, asegurando que se va por un buen camino. “Actualmente cuenta mejores salas, además de espacios de diversas especialidades. Mientras que la Municipalidad de Cauquenes con fondos propios ejecutó el proyecto de un patio techado, el que ya está terminado, además de la entrega de materiales y mejoras de infraestructura”, expresó.