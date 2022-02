Deportes 02-02-2022

Liceo de Yerbas Buenas se integra programa regional de los Juegos Santiago 2023



Por medio del premiado Para tenimesista de la Región del Maule, Luis Flores, este recinto se une a las actividades para dar a conocer los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos.





El Para tenimesista Luis Flores fue el protagonista de una nueva edición de “Conoce a tu héroe”, un programa que la Corporación Santiago 2023 está implementando en todas las regiones del país para vincular a deportistas de alto rendimiento con sus colegios de base.

Flores viajó hasta Yerbas Buenas, en la Región del Maule, localidad dónde proviene y que lo recibió en el Liceo Juan de Dios Puga. A la ceremonia se sumaron decenas de escolares, profesores y diversas autoridades, contándose entre ellos su alcalde, Luis Cadegán, la Seremi de Deportes; Alejandra Ramos; el jefe de Actividad Física del IND Maule, Juan Manuel Bustos, y el director del recinto educacional, Hernán Ossandón.

“Para mí es un orgullo representarlos. Siempre digo que soy yerbabuenino cuando me preguntan en el mundo y espero que mi experiencia les sirva para tener una vida más sana y cercana al deporte. La comunidad puede participar de estos Juegos y los invito a que me acompañen con diversas actividades”, dijo el medallista de plata en los Parapanamericanos de Lima 2019.

El edil, por su parte, hizo un importante anuncio, donde adelantó que propondrá al concejo nombrar el futuro Polideportivo de Yerbas Buenas como Luis Flores.

Alejandro Ramos, en tanto, detalló que para el 17 de noviembre de 2022, cuando estemos a un año exacto de los Parapanamericanos, Flores jugará con los mejores alumnos del torneo de tenis de mesa que se realizará en el liceo.

“Me siento contenta y orgullosa de tener un destacado deportista paralímpico en la región. El Maule tiene un alto porcentaje de personas con discapacidad, en lo cual yo he puesto mucho énfasis en mi gestión. Entonces, qué mejor que seguir promocionando esta área de discapacidad con nuestro deportista Luis Flores”, detalló Ramos.

El director también mostró su alegría por este vínculo que tendrá acción en la zona hasta el inicio de las competencias, realizando una reunión el día en que el deportista compita y, de paso, comprometiendo su apoyo para nombrar el gimnasio del liceo como “Luis Flores”.