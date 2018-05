Social 06-05-2018

Liceo Diego Portales de Linares atiende a jóvenes inmigrantes

La integración escolar es un principio integrado a cada acción y quehacer del Liceo TP Diego Portales de Linares, entendiendo con ello que cuando integramos lo hacemos no tan solo con el alumno, sino con su entorno familiar, beneficiando con ello su calidad de vida.

Este año el liceo recibió como estudiantes de Educación Media a dos jóvenes de nacionalidad China, quienes no se habían relacionado previamente con nuestra cultura ni idioma, lo que significó un desafío para los equipos Técnico Pedagógico, Integración Escolar y de Orientación, quienes se dieron a la tarea de diseñar estrategias que permitieran a los estudiantes tener una herramienta para comunicarse efectivamente, razón por la cual comenzó su alfabetización.

Tratándose de jóvenes cuya lengua materna no es el castellano, se debe reconocer y valorar su diversidad étnica y cultural, considerando su particular manera de ver y codificar la realidad, intentando lograr una expansión lingüística y cultural tan adecuada como la que se plantea para los alumnos hispano hablantes, razón por la cual se comenzó su Alfabetización Básica buscando lograr en ellos un manejo instrumental básico de nuestra lengua.

Considerando que la integración de los inmigrantes es un tema que debe abordarse con hechos concretos, el liceo plasmó en el Plan de Formación Ciudadana del establecimiento, documento que busca, entre otras cosas, delinear las acciones para fortalecer en los estudiantes la capacidad de reflexión y búsqueda permanente de la verdad, a través de un juicio crítico constructivo, base fundamental para respetar y aceptar los valores propios de una sociedad democrática

Ya avanzados los meses, los estudiantes han logrado desenvolverse entre sus pares y, en tanto, el resto de la comunidad educativa ha aprendido de la cultura nativa de ellos, produciéndose una retroalimentación que viene a nutrir una nueva generación de chilenos, que serán capaces de superar las barreras idiomáticas para generar nuevos espacios de sana convivencia.