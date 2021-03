Crónica 28-03-2021

Liceo Diego Portales de Linares: Iniciativa “Nos movemos por ti” ayuda a mejorar participación escolar



Sin duda que la situación sanitaria que está viviendo la humanidad ha significado un notable desafío para todas las áreas de la sociedad. La educación, no exenta de ello, ha debido diversificar las estrategias tendientes a lograr que los estudiantes alcancen los mejores resultados que cada uno pueda y para ello han de dárseles todas las herramientas que permitan acceder al sistema digital mediante el cual se imparten las clases.

En este marco es que el Liceo Técnico Profesional Diego Portales de Linares, ha impulsado la iniciativa “Nos movemos por ti”, orientada al apoyo que se brinda a los estudiantes que por razones de conectividad vial o digital, sumado a las restricciones sanitarias, no puedan participar en las clases virtuales. Para superar esto, se decidió imprimir las Guías de trabajo y material pedagógico complementario de todas las asignaturas y especialidades y realizar visitas domiciliarias para hacerles entrega de ellas, junto a textos de estudio, materiales de escritorio y otros insumos necesarios para suplir las dificultades de las clases remotas. Para lograr este cometido, en un principio y en consideración a la premura del tiempo de inicio de clases, fueron los docentes y personal administrativo del liceo quienes asistieron en sus propios vehículos a la distribución del material. Posterior a ello, el Equipo Psicosocial y Biblioteca, se ha desplazado en móviles proporcionados por el DAEM, a lugares de difícil acceso como el sector “Sin Nombre” del Cajón de Vega de Salas; Camino al rio, en Altos de Llollinco; La Puntilla, Melozal o San Carlos de Arquén, entre otros, permitiendo con esto que los jóvenes avancen en sus estudios. Cabe destacar que el Liceo atiende no solo a estudiantes de Linares, sino también de las comunas de Longaví, Colbún, Villa Yerbas Buenas, San Javier y Villa Alegre.

Esta iniciativa no solo beneficia a las familias rurales sino también a las del radio urbano, quienes por situaciones de salud no pueden salir de los domicilios. Junto a esa acción, y en el acompañamiento telefónico diario que realiza Inspectoría General a través de los Inspectores Asistentes de la Educación, el trabajo docente de Tutores y profesores de todas las asignaturas, ha sido fundamental para lograr la identificación y compromiso de trabajo con los estudiantes y sus familias, haciéndoles sentir que el centro del trabajo escolar son ellos y sus necesidades y esperanzas, en una acción real de mejorar la educación y las oportunidades para todos.

El establecimiento, para lograr este necesario cometido, ha convocado a los profesionales y Asistentes de la Educación, de manera voluntaria y en sistema de turnos, cumpliendo todas las medidas sanitarias indicadas por la autoridad, tanto en distancia, aforo, higiene de espacios y manos.