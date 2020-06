Social 03-06-2020

Liceo Diego Portales de Linares realiza nueva entrega de cajas de alimentos



Un total de 40 cajas de alimentos han sido entregadas por el establecimiento educacional a las familias de sus estudiantes que, por diversas razones, no son parte de los diversos programas sociales. La iniciativa, liderada por la Unidad Psicosocial, comenzó en tanto se suspendieron las clases pues el escenario económico ya era crítico a partir del llamado estallido social, pues buena parte de quienes sustentan esos hogares son trabajadores independientes, sin rentas fijas o rurales.

El financiamiento para esta acción ha venido desde los propios funcionarios del establecimiento, de sus familias y amigos, así como aportes de agricultores y personas de otras ciudades como Longaví, Chillán y Antofagasta quienes conocen el trabajo de este Liceo, permitiendo que desde un inicio se puedan entregar alimentos no perecibles y otros tales como como papas, cebollas y zapallos.

Cabe señalar que el índice de Vulnerabilidad otorgado por el Ministerio de Educación a dicho establecimiento asciende a un 94.3% por un total de 976 estudiantes, que corresponde a la matrícula del Liceo este año.

“La labor del liceo no es únicamente pedagógica hacia los estudiantes sino de crecimiento integral, de impacto profundo en las vidas de quienes habitamos este espacio social. Por esa razón estamos orgullosos de poder asistir a esas familias por tercer mes consecutivo, no sin esfuerzo y persistencia de parte del equipo multidisciplinario que abordó esta acción, sino de toda una comunidad que respondió a nuestro llamado de amor y solidaridad, entendiendo que cuando una familia, como sea esté constituida, sufre, ese sentimiento repercute en los niños y jóvenes, alterando el camino que se hubiere trazado. Más aún en este penoso y desconocido ambiente de pandemia” declaró el director del Liceo, Patricio Araya Campos.