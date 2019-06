Crónica 19-06-2019

Liceo Diego Portales propicia espacios acogedores para sus estudiantes

Para lograr una identificación de los escolares con su establecimiento educacional, ellos han de percibir la preocupación del cuerpo docente y de asistentes de la educación no sólo por su desarrollo intelectual sino, tan importante como aquello, por la comodidad y bienestar entendido como espacios acogedores y amables para vivirlos durante las más de 8 horas que habitan en el Liceo.

Muchos de los estudiantes del establecimiento se trasladan desde otras comunas iniciando su viaje muy temprano, lo que en invierno, con la llegada de las bajas temperaturas y lluvias, es caldo de cultivo para gripes y enfermedades respiratorias que inciden en la asistencia a clases.

Por lo anterior, la Dirección, a través del Equipo de Gestión y el Consejo Escolar, ha organizado algunas acciones tendientes a brindar comodidad y dignidad a sus estudiantes, por ejemplo, con tres turbinas generadoras de calor que acompañan la llegada de los jóvenes en los pasillos principales, a primera hora de la mañana además de cada recreo, generando espacios con temperaturas agradables; a lo que se agregan hervidores con agua caliente a disposición a fin de poder disfrutar de una bebida caliente en los días que el frio arrecia también son prácticas elementales de empatía. A eso se le ha sumado la disposición durante los días de lluvia de algunas ropas de recambio, tres secadores de cabello y una secadora de ropa, cuya finalidad es que los estudiantes no se mantengan mojados, evitando una condición poco apropiada y amable para enfrentar la larga jornada de estudios.

Pudiera parecer que estas iniciativas no tienen mayor injerencia, pero la Coordinación Técnico Pedagógica e Inspectoría General han podido determinar que los índices de ausentismo escolar han disminuido y la identificación de los estudiantes con el establecimiento se fortalece, incrementando su autoestima con estos pequeños gestos humanos.