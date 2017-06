Social 08-06-2017

Liceo Politécnico celebró 71 años al servicio de la educación técnico profesional en Linares

En 1946 inicia sus clases el Instituto Politécnico con un curso de 22 alumnos, 16 damas y 6 varones, atendidos por 5 profesores quienes comenzaron la historia de lo que sería la denominada “Universidad de Linares”, por la comunidad local, lugar de donde se formaron cientos de técnicos profesionales en diversas áreas de especialización laboral.

Esta acción fue la que se destacó mediante un acto artístico cultural en lo que es el 71° Aniversario de este emblemático establecimiento que ha formado parte significativa de la idiosincrasia linarense. En el gimnasio de Liceo, autoridades provinciales y comunales, junto a directores de otros establecimientos, profesores, ex alumnos y comunidad educativa destacaron esta significativa fecha de conmemoración.

En la oportunidad se aprovechó de destacar la labor y aporte de personas que han colaborado con el desarrollo de este recinto educativo. En primera instancia el reconocimiento fue para el docente Longino Díaz, profesor encargado de Medio Ambiente, porque quien gracias a su compromiso logró llevar al Liceo Politécnico a obtener el Sello de Excelencia del Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales. También se reconoció el aporte del ex director Raúl Balboa quien guió el rumbo del colegio y sus alumnos por cerca de una década en la que se logró el más alto número en la matrícula de estudiantes.

El actual director del Liceo Politécnico, Mario Torres, señaló: “es un orgullo que este establecimiento lleve 71 años de vida. Esta es una oportunidad de felicitar a la comunidad educativa, docentes, asistentes de la educación, alumnos y ex alumnos, apoderados que recuerden en lo más profundo de su corazón lo que es la historia de este colegio, esperamos seguir trabajando para que vuelva a ser uno de los mejores establecimientos del país. Con esfuerzo y con trabajo vamos cada día ir superándonos en proyectos e iniciativas para el beneficio de nuestros alumnos, esperamos contar con la confianza de la comunidad y poder aumentar nuestra matricula. También es una oportunidad para agradecer el apoyo de las autoridades que a lo largo de los años han permitido que tengamos una gran infraestructura, moderno equipamiento que va en directo beneficio de los futuros técnicos que se forjan en las aulas de nuestro liceo”.

Finalmente Raúl Balboa, ex director del Liceo Politécnico comentó: “estoy muy contento que me hayan invitado a este acto en el que se han celebrado los 71 años de este prestigioso establecimiento educacional. Hay muy buenas esperanzas y muy buenos proyectos para el futuro de ir mejorando cada vez más como liceo. De tal manera que mi mensaje es que las familias cuyos hijos quieran enviar a sus hijos quieran adquirir una profesión técnica mándenlos con toda confianza al Politécnico”.

La celebración culminó con la presentación artística de alumnos del taller de música con obras de Violeta Parra y Mercedes Sosa; por su parte la docente Mai Lin Chea se lució con un aria de canto lírico de la ópera Gianni Schicchi de Giacomo Puccini.