Social 01-09-2017

Liceo Politécnico tituló a 130 nuevos técnicos profesionales para el Maule

- En medio de la ceremonia hubo una inédita propuesta de matrimonio

En el gimnasio del Liceo Politécnico se celebró una nueva ceremonia de titulación para los alumnos de la generación 2016 que cumplieron su práctica profesional terminando el ciclo formativo de la enseñanza media técnico profesional.

De esta forma 130 jóvenes egresaron de este tradicional establecimiento de Linares, recibiendo por parte de sus padres y apoderados el título que los avala para ingresar al mundo laboral como técnicos competentes para desempeñarse en áreas como Electricidad, Construcciones Metálicas, Electrónica, Telecomunicaciones, Construcción, Mecánica Automotriz, Atención de Párvulos, Servicios Hoteleros y Mecánica Industrial.

El director del Liceo Politécnico, Mario Torres comentó: “para nosotros es un orgullo haber titulado a estos más de 100 jóvenes que han pasado por las aulas de nuestro Liceo, es un motivo de alegría y fervor porque son jóvenes que ingresaron en primero medio vivieron todo un ciclo formativo dentro del Liceo y hoy son personas adultas que han obtenido la titulación. Esperamos que puedan forjar un futuro esplendoroso y sean útiles a la sociedad y que lo que les hemos enseñado estos cuatro años sea un bonito recuerdo y lo lleven en el profundo de su corazón”.

Propuesta de matrimonio

La ceremonia sin embrago se vio marcada por un emotivo momento en al que se vivió una solicitud de matrimonio en plena titulación de la especialidad de Atención de Párvulos, donde el funcionario de Carabineros, David Castro, pareja de Jeanette Castro, le solicitó formalizar su relación mediante el contrato matrimonial. “Llevamos tres años juntos, tenemos una hija, la amo mucho es el amor de mi vida y quería hacer esta solicitud de la mejor manera posible para que no lo olvidara nunca y que mejor que en su ceremonia de graduación. Agradecer a los profesores que me permitieron y ayudaron a realizar esto que fue muy bonito”, sostuvo el novio.

Por su parte, la sorprendida novia indicó: “fue sorprendente porque no pensé que fuera capaz de organizar todo con los profesores, todavía no lo creo. Me emociono harto, tenemos una hija, estamos formando una familia, estoy muy feliz”.