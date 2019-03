Crónica 09-03-2019

Liceo Valentín Letelier conmemoró el Día Internacional de la Mujer

Con un desayuno al que fue especialmente invitado el personal femenino y ofrendado por los funcionarios varones del establecimiento, se conmemoró el Día de la Mujer, importante fecha en el calendario de las efemérides sociales y laborales de la historia de la humanidad.



Un hito que conmemora la reivindicación de igualdad de derechos de las mujeres, que fue oficializada el 08 de marzo de 1975 por la ONU, pero que se remonta a la misma fecha, pero del año 1857, cuando 120 obreras de una fábrica textil de Nueva York fueron asesinadas brutalmente por la policía por protestar a causa –entre otras cosas- de la disparidad de salarios entre hombres y mujeres que desarrollaban la misma labor y la extenuante jornada laboral.



En la institución valentiniana se dio la instancia para la reflexión y la valoración del rol femenino en este nuevo paradigma social en que las mujeres han ido conquistando merecidamente los espacios que les habían sido negados históricamente, tanto en el ámbito laboral como social, en pro de la igualdad de derechos para ambos géneros.



Isabel Rodríguez, directora del liceo Valentín Letelier, junto con agradecer el gesto señaló que “más allá del compartir se está mostrando que esta fecha es una idea tan potente, que ayuda a visibilizar el aporte que las mujeres hacen a la sociedad en los distintos ámbitos; es un primer paso para ir grabando en la memoria y que quede como una fecha institucionalizada, el que hay que hacer estos reconocimientos, tal vez ya no tanto por nosotras, pero sí por las niñas, porque hay muchos aspectos que es necesario cambiar, varias inequidades que hay que ir superando.”



La directora se comprometió a realizar para el próximo año una actividad dirigida también a los y las estudiantes, para que los jóvenes vayan aprendiendo que hay que relacionarse a través del respeto, la paz, el no abuso, el no a la violencia “y que todos tenemos un rol en la sociedad y que hay que respetarlo”.