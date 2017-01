Opinión 04-01-2017

Liceos bicentenarios de excelencia: tiempos de balance

Los liceos bicentenario del país, 60 en total, se configuraron como una exitosa propuesta de calidad e inclusión social. Los resultados en el corto plazo, solo 6 años, no son fruto del azar, responden a una planificación estratégica cuidadosamente diseñada. La idea matriz buscaba recuperar la alicaída imagen de la educación pública. En 2016, cuando egresó el primer grupo de alumnos modelados bajo este programa educativo, es posible comprobar que todos los liceos del país aumentaron sus indicadores de resultados como tasa de aprobación, retiro, asistencia y variación en puntajes SIMCE y PSU. Estos alumnos también alcanzaron altos resultados en los OICE (Otros indicadores de calidad educativa), asociados a dimensiones formativas, conductuales y valóricas tales como autoestima académica, motivación escolar, clima de convivencia, participación, formación ciudadana y hábitos de vida saludable.

Entre los alumnos seleccionados en 2015, en la PUC y la U. de Chile, solo el 18% provenía de un Liceo Municipal; de estos, el 73% provino de un Liceo Municipal de Excelencia.

Linares, tiene su Liceo Municipal bicentenario que gracias a la visión de futuro de las autoridades de la época, logró implementar un edificio que dotó al emblemático Liceo Valentín Letelier con laboratorios de tecnología, ciencias, idiomas y arte por un valor superior a los 400 millones de pesos. Obviamente, que el equipamiento e infraestructura es importante, pero lo esencial son las personas, la calidad docente, de manera que hemos elegido a los mejores profesores, aprovechado la rica experiencia de los maestros destacados y constituido un equipo técnico y directivo eficiente que empuje, movilice y lidere bajo una fuerte convicción de que es posible entregar una educación de calidad.

Gracias al trabajo conjunto de todos los funcionarios del liceo, cerramos un año tremendamente gratificante en lo académico, artístico y deportivo. Lo más destacable ahora es estar “rankeados” entre el grupo de 12 liceos púbicos del país con trayectorias de mejora sostenida en la última década, por lo cual el liceo es objeto de interés en un estudio que realiza el equipo de investigadores del CIADE (Centro de investigación avanzada en educación) de la Universidad de Chile, dirigido por Cristian Bellei y Carmen Montecinos.

Todo lo que hacemos está dirigido a nuestros alumnos. Camilo Ramírez, ingresó al liceo el año 2011 con 12 años, viajaba desde Yerbas Buenas, soñaba con estudiar en la Universidad de Chile, apenas advertimos sus talentos, nos dedicamos a nutrir sus sueños. Egresó en diciembre 2016, con promedio nota 7,0 y en la PSU superó los 800 puntos. Hoy con alegría, podemos decir que Camilo logró su sueño de estudiar una ingeniería en la Universidad de Chile. Nos asiste la convicción que porta en su mochila un soporte formativo que le permitirá adaptarse, permanecer y responder perfectamente a las exigencias del medio universitario.

Nos preguntamos ante fin de los liceos de excelencia que algunas autoridades propician ahora ¿Qué sería de los miles de alumnos como Camilo que anhelan cambiar su trayectoria de vida, romper el círculo de pobreza, salir de la ruralidad con su propio esfuerzo, tesón y rigor?.

El debilitamiento de la educación pública y la evidencia disponible sobre la función social que cumplen los liceos de excelencia como vía rápida de inclusión y movilidad social, nos obliga a repreguntar si acaso no estamos en el momento propicio de enmendar el rumbo y no seguir con la porfiada y errática monserga de terminar con estos liceos, que lo único que pretenden es desarrollar al máximo el potencial de los jóvenes más vulnerables, faltos de oportunidades, pero aplicados y talentosos.

El país, la región, la ciudad encantadora, sólo podrá progresar en la medida que se tomen serias políticas de estado, en que la educación sea el bastión principal, independiente de convicciones de grupos políticos determinados. Así lo han hecho los países con modelos educativos exitosos, como Finlandia, Singapur o Corea del Sur.

El Liceo Bicentenario Valentín Letelier del futuro buscará seguir siendo reconocido por su impronta republicana, laica, meritocrática, de calidad e inclusiva. Por esta misma razón, en las próximas semanas todo el equipo técnico y directivo estará en la Universidad Central, invitados especiales a un seminario sobre Desarrollo de Competencias bajo un Enfoque Inclusivo. Después de los aplausos, y aún en periodo de vacaciones el trabajo continúa, porque entendemos que nuestra misión social no debe esperar y lo hacemos con compromiso y cariño por todos los Camilos y las Camilas que rebasan nuestras aulas.