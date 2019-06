Social 26-06-2019

Licetty Alfaro lanza nuevo single pop urbano con notas latinas "baila conmigo"

La destacada cantante, conocida por haber sido parte de varios programas de talento, está de regreso para presentar su segundo sencillo, en el cual está acompañada del cantante urbano DW.

Con sólo 15 años, Licetty Alfaro, artista de Constitución, comenzó su carrera como cantante en el programa “Rojo Fama Contrafama”. Desde entonces, la intérprete nacional ha sido parte de varios programas de televisión, donde destacan Yingo, Mekano, Latin American Idol y Factor X. Ahora, luego de un tiempo alejada parcialmente de la música, vuelve más sensual que nunca con el tema “Baila Conmigo” feat. DW, que está disponible en las plataformas de música Spotify, Itunes y YouTube.

En esta nueva canción Licetty se aventura en un estilo mucho más urbano y bailable, con el que de seguro encantará estos días del verano. "Desde mi perspectiva éste es el renacer de Licetty, traigo un concepto completamente latino y renovado que se creó con la experiencia de haber participado en programas de talentos ya que me mostró una vista más amplia de las diferentes habilidades" , explica la cantante. El video clip de “Baila Conmigo”, en tanto, fue grabado en el Embalse El Yeso, en el Cajón del Maipo y en el centro de Santiago, con las coreografías de Andrés Salas, coreógrafo de “Rojo”.

“A mí me gusta el pop, no me quiero encasillar tanto en un estilo, prefiero que mi música sea más transversal y mezclarla con ritmos como el R&B como en “Mi necesidad” o acercarme al reggaetón como en “Baila conmigo”, luego puedo hacer un tema más electro por ejemplo, pero siempre dentro del pop”, puntualiza Licetty Alfaro, quien dentro de sus próximos proyectos tiene lanzar otros singles y realizar presentaciones durante el verano en algunas ciudades de Chile.