Crónica 14-03-2017

Liderada por el académico Roberto Jara: Investigación de la UTALCA evaluará impacto de la asistencia técnica agrícola

Proyecto Fondecyt Regular analizará el efecto del trabajo de los extensionistas en la productividad de los pequeños productores de las regiones del Maule, O’Higgins y Biobío.



Por primera vez se evaluará en forma científica el impacto de la asistencia técnica en la adopción de tecnologías y la productividad de los pequeños agricultores de tres regiones, gracias a un proyecto Fondecyt Regular que se acaba de adjudicar un equipo de investigadores de la Facultad de Ciencias Agrarias, encabezado por Roberto Jara.



El tema es una de las problemáticas que Roberto Jara, doctor en Ciencias Agrarias, viene abordando en torno a la economía de la producción de la pequeña agricultura. “Este proyecto en particular analizará el efecto de la asistencia técnica en la productividad y la adopción de nuevas tecnologías”, explicó.



Por tal motivo, el trabajo se focalizará en un programa de asistencia técnica en particular que el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), aplica desde los inicios de esta repartición y que se ha mantenido constante. “Queremos ver si la forma en que se está transfiriendo al productor tiene finalmente impacto en lo productivo, en los ingresos, especialmente de los pequeños agricultores que son más vulnerables”, dijo y agregó que si bien existen otros factores que influyen en ese aspecto, lo que se busca es asociar el efecto de la extensión.



Roberto Jara sostuvo que si bien se realizan mediciones ministeriales, probablemente estas son de carácter administrativo y se refieren, más bien, a si existe o no asistencia técnica, o a la cantidad de visitas del extensionista al campo, “pero desde el punto de vista científico no ha habido una medición con metodologías estadísticas y eso hace el proyecto súper novedoso. Como hipótesis creemos que efectivamente hay diferencias en la forma como se transfiere la información y queremos medir esas diferencias”.



El análisis comprenderá las regiones de O’Higgins, Maule y Biobío y considerará la intervención de las empresas extensionistas que trabajan con Indap. Este sistema privado, a su juicio, es un buen modelo de estudio porque las compañías se mantienen por años y asesoran a los mismos agricultores, lo que permitirá tener información de varias temporadas.



La investigación se focalizará en berries, cultivos anuales y hortalizas. Además, se contempla realizar talleres y focus group con productores, en el contexto de lo que se denomina economía experimental.