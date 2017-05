Política 21-05-2017

Líderes regionales respaldan candidatura parlamentaria de Juan Castro

El ex alcalde de Talca se ha convertido en el hombre fuerte de Renovación Nacional (RN), y en la principal opción para ocupar un sillón en el Congreso. Por esto, y a seis meses de las elecciones parlamentarias, Juan Castro Prieto presentó a su equipo de campaña de cara a su desafío de convertirse en senador por la Región del Maule,



En el Estadio Español de Linares fue la cita, donde llegaron a dar su completo respaldo los alcaldes Juan Carlos Díaz, de Talca; Mario Meza, de Linares; Américo Guajardo, de Río Claro; el ex alcalde de Curicó, Hugo Rey y Felipe Cisternas, ex prosecretario nacional de RN y actual miembro de la comisión política del mismo partido. Por temas personales, el alcalde de Cauquenes, Juan Carlos Muñoz, no pudo asistir a la cita, pero entregó todo su respaldo a Castro.



"Estoy feliz por el compromiso que adquirieron conmigo estos líderes regionales. Juan Carlos Muñoz no pudo asistir, pero me envió todo su respaldo y apoyo para este desafío, y contamos con él y con su gente para sacar esto adelante", declaró Juan Castro quien además agregó que "esta es una tremenda responsabilidad, y no me queda más que comprometerme a trabajar por la región. Ya tengo el apoyo de quienes lideran las grandes comunas del Maule y sé que la gente seguirá confiando en mí y en nuestro equipo".