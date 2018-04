Deporte 21-04-2018

Liga AF7 En Linares se disputa tercera fecha del torneo regional de Futsal

Partidos se desarrollarán en el Nasim Nome

Desde las 09:00 de la mañana de hoy se jugará una nueva y apasionante fecha de campeonato regional de la Asociación de Futsal AF7 del Maule. En esta fecha quienes animarán la fiesta deportiva será la categoría sub 17 y los planteles femeninos y masculinos.

El representativo de nuestra ciudad es Acadi, que en la serie sub 17 deberá medirse con el club Deportivo Don Gonzalo de Talca, a contar de las 10:15 horas. Los adultos de Acadi, deberán enfrentar a la UCM Talca, desde las 11:30 horas.

Mientras tanto que las damas de Acadi, jugaran a las 14:50, con el Club Deportivo Candelas de San Clemente. También en la misma categoría el Club Deportivo Estadio Español de Linares recibirá al Club Deportivo Trueno de Talca a las 16 horas.

ESTADÍSTICAS

El equipo femenino de futsal de Acadi y la sub 17 llevan una fecha jugada y los varones dos. Los jóvenes acadianos vienen de perder en su primer encuentro, en tanto que las damas sacaron la cara, vienen de ganar. Pero, quienes marchan a paso firme son los jugadores del equipo adulto de Acadi, que suman dos victorias. Claro, que tienen la vara muy alta porque deben defender el título de campeones regionales en este campeonato, al igual que la rama femenina.

La temporada pasada estuvieron en los nacionales donde las damas se ubicaron en la cuarta posición y los varones en la sexta ubicación. Un dato menor es que la categoría sub 17, recién se une este año a la competición regional.

Ayer el club Acadi Linares, realizo a todos los profesores de educación física una charla de inducción al futsal, actividad que se llevó a cabo en el Liceo Politécnico.

Recordar que la entrada para quienes gustan del futsal, para que apoyen a los equipos de Linares, es gratuita y comienza desde las 09:00 de la mañana en el gimnasio Nasim Nome Aguilera.

Otra de las buenas noticias de Acadi, es que uno de sus jugadores fue llamado a la selección chilena de futsal sub 20. Se trata de Tomás Riquelme.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo