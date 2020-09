Deporte 30-09-2020

Liga Interregional de Vóleibol Escolar se disputará online

Novedosa competencia pretende reunir a colegios de todo Chile, actividad organizada por Mindep-IND región del Maule, la Red Educativa Municipal de Curicó y el Colegio Aquelarre de Teno. Se jugará de octubre a diciembre en tres categorías.

Con el objetivo de generar una competencia escolar, invitando a establecimientos de todo el territorio nacional, se está invitando a participar de este masivo evento deportivo por la modalidad virtual.

A partir de esta experiencia, se quiere crear una liga interregional online que agrupe las categorías sub12, sub15 y sub18, damas y varones, además de difundir y fomentar la práctica de esta disciplina más allá del aula.

Es decir, utilizando las herramientas tecnológicas disponibles y que se han masificado durante el tiempo de pandemia.

Para la Seremi del Deporte, Alejandra Ramos Sánchez “muy contenta por cómo se está organizando el vóleibol maulino, un deporte de muchos adeptos y que es relevante a nivel escolar. El año pasado en los Juegos Nacionales Deportivos Escolares, nuestras representantes de Linares fueron vice campeonas. Ese entusiasmo se ha extendido a otras comunas. Desde la Política Nacional de Actividad Física y Deporte 2016-2025, se nos insta a visualizar talentos en diferentes disciplinas deportivas con miras hacia el Alto Rendimiento. Esta liga interregional permitirá conocer otras realidades y unir a los deportistas a través de una especialidad entretenida y sencilla, que se puede practicar en espacio cerrado, en la playa y ahora, vía online”, expresó la autoridad del deporte regional.

El vóleibol se debe a una creación de William C. Morgan, quien quería que fuera una forma de recreación fácil y poco agotadora.

Es un deporte sencillo de jugar, lo que lo hizo popular.

Es que se puede practicar en cualquier lugar, el parque o la playa.

Otra ventaja es que no necesita un equipo costoso ni mucho espacio.

Se trata de una disciplina deportiva de fuerza que exige muy buena preparación física, estatura y agilidad.

El Coordinador General de la Liga Interregional de Vóleibol y profesor Colegio Aquelarre de Teno, Rodrigo Flores, explicó qué les motiva a organizar este evento por la modalidad virtual “estamos viviendo una época difícil por el Covid-19. Muchos deportistas no han podido realizar sus actividades normales, a pesar de que han entrenado de forma online por estas plataformas que existen ahora. Queremos que los jóvenes tengan una instancia de participación y sientan ese espíritu competitivo con otros colegios. Esta manera online puede unir fácilmente desde la casa, esa idea”.

La invitación es abierta.

El personero espera que se conecten equipos de Arica a Punta Arenas.

Con relación a esta nueva forma de hacer deporte, el profesor Rodrigo Flores, precisó que “el desarrollo del vóleibol en esta época de pandemia, desde el mes de agosto empezamos a realizar encuentros amistosos entre equipos de Teno, Curicó, Talca y San Carlos. La idea es tomarle la mano a este sistema nuevo que es online. Por ejemplo, el Club Murano de Santiago ha realizado campeonatos internacionales y el Colegio Sagrados Corazones de La Serena, con su Club Planeta Vólei también ha hecho este tipo de torneos y por eso lo trajimos para acá. Creo que será todo un acierto. Los chiquillos han vivenciado el deporte desde la competencia y les ha parecido atractivo”.

Este Campeonato se extenderá de octubre a diciembre.

Se jugará todos contra todos con el siguiente formato:



Categoría sub12: 8 desafíos técnicos más 2 desafíos recreativos.

Categoría sub15: 8 desafíos técnicos más 2 desafíos físicos y 2 desafíos recreativos.

Categoría sub18: 7 desafíos técnicos más 3 desafíos físicos y 2 desafíos recreativos.



Los establecimientos interesados en participar de la I Liga Interregional de Vóleibol Escolar online, lo pueden hacer escribiendo a los correos, carlos.valenzuela@ind.cl de Carlos Valenzuela Salgado, encargado del área competitiva Mindep-IND regional del Maule o bien al Coordinador del Torneo, Rodrigo Flores a rodflowers@msn.com.