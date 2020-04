Social 16-04-2020

Limpian basural en sector nororiente de Linares



Alcalde insistió en pedir a la gente que no bote basura en ese lugar que está muy cerca de un centro de salud



Junto al equipo de Emergencia Municipal y Seguridad Pública, se realizó ayer la limpieza del sitio eriazo, ubicado cerca del CECOSF de la población Yerbas Buenas, en Jacarandá con los Avellanos, y que también tiene un ingreso por Avenida Presidente Ibáñez con Serrano.



“Hemos utilizado camiones y retroexcavadoras para sacar la basura que la propia gente bota en este lugar. Yo le hago un llamado a las personas que no vengan a dejar su basura a este sector. Este problema no es nuevo y por eso insistimos en pedirle a la gente que no tenga actitudes tan irresponsables, ya que esto atenta contra la salud de las personas que viven cerca de este terreno”, dijo el alcalde Mario Meza.



La autoridad señaló también que se hará un cierre perimetral que ojalá sea respetado, para no volver a una situación que ha sido insistentemente reclamada por los propios vecinos del sector nororiente de la ciudad.