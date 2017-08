Deporte 23-08-2017

Linarense de 10 años saca la cara por la Región del Maule en esquí

Laura Juliet, de 10 años, es una destacada esquiadora, quién logró un quinto lugar en el torneo nacional Intersur Pucón 2017, en la categoría Kombi Race de 12 años, siendo la única representante de la Región del Maule en esa importante competencia.



Además, en la categoría Salalom Gigante, Laura Juliet obtuvo el sexto lugar. “Estoy contenta por el resultado, porque mi papá me enseñó cuando yo era chiquitita, con toda la familia. Me gustaría ser la mejor y seguir esquiando. Quiero conocer más países y centros es esquí”, comentó la joven promesa del deporte de montaña.



En la competencia participaron varios clubes nacionales: Club Ski la Parva, Club Ski Andrés, Rama de Ski de la Universidad Católica, Ski Club Valle Nevado, de la Región Metropolitana; De la Quinta Región, Ski Club Portillo; De la ex Octava Región, hoy Región de Ñuble, Club Ski Chapa Verde y Club Ski de Chillán; De la Novena Región, Club Ski Villarica; Club Andino de Osorno y Club Patagonia de la Décima Región; Mientras que de la duodécima, Club Andino Escolar Coyhaique y Club Andino de Punta Arenas.



Cabe destacar que la deportista linarense, Laura Juliet corre por el Club Ski Nevados de Chillán, aunque representa a la Región del Maule. Justamente en la categoría categoría U12 y con 10 años, sacó un meritorio quinto lugar, dentro de 40 corredores, por lo que logró presea y podio en este campeonato organizado por el Ski Club Lago Villarrica, en lo que es la segunda competencia más importante de Chile en esquí infantil, “el Intersur de Ski”.



Por su parte, el padre de Laura, Fernando Juliet, ha estado ligado al esquí desde pequeño, ya que a los siete años aprendió a esquiar. “Para mí es un orgullo Laura. Ella de mis hijos es la que demostró más amor a este deporte, éste es su segundo año en un club de ski y ha tenido logros demasiado importantes. Laura tiene un futuro de proyección significativo. Hoy estoy enfocado en buscar recursos, como sea. En este minuto Laura es la única que participa por Linares y por La Región del Maule a nivel nacional”.



En el Intersur de Ski participan deportistas de 10 a 18 años, en las categorías Slalom, Slalom Gigante y Kombi Race.



Desde el Municipio de Linares ya están analizando la forma de apoyar a esta nueva promesa del deporte.