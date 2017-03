Opinión 21-03-2017

Linarense Enrique “Tigre” Sorrel fue Seleccionado Nacional de Fútbol y aquí no hay nada que lo recuerde

• Perteneció a los Clubes Audax Italiano y Colo Colo. En este último equipo fue Campeón en 7 competencias entre 1937 a 1945, con dos Títulos Invicto en 1937 y 1941, siendo uno de sus goleadores y jugaba de alero. Integró la Selección Nacional entre 1937 a 1941 y fue ídolo.

• Otros jugadores de la Selección y en Primera División.

Un antiguo linarense (como soy yo) me sugirió que alguna de mis Columnas en el diario “El Heraldo”, destacará la trayectoria futbolística de Enrique “Tigre” Sorrel Contreras, nacido en esta ciudad, pues aquí se había iniciado en este deporte, lamentando mi interlocutor, que “aquí no hubiese nada que lo recordase como tal”, es decir “un gran olvidado”.

Eso sí, saqué por conclusión, que Linares había aportado con más jugadores de fútbol como seleccionados nacionales. Están Víctor Zavala Bravo, defensa. Existe la “Asociación de Fútbol Zavala” e incluso posee un Estadio con su nombre, en la Población Oriente, que lo recuerda y honra su trayectoria. Además están Alfonso Dominguez, Ismael “Chupalla” Fuentes (Villa Alegre) y Mauricio Zenteno.

El futbolista

Enrique Sorrel Contreras nació en Linares el 3 de febrero de 1912 y falleció en Santiago el 26 de octubre de 1991, a la edad de 79 años.

Según Wikipedia dice: “comenzó a jugar fútbol en el Liceo de su ciudad natal (entonces “Liceo de Hombres”), entrando a los doce años de edad al Club “Magallanes” de Linares”.

“Llegó a Santiago defendiendo los colores del seleccionado de la Sexta Zona en 1929, actuación que interesó al Audax Italiano, quien lo contrató ese mismo año. Participó en el club audino en las giras a Mendoza en 1930, por los “Tres Américas” el año 1933 y la gira al Perú en 1934”.

“Ya llegado a Chile, ese mismo año de 1934, fue transferido a Colo Colo, en donde fue artífice de los campeonatos de 1937, 1939, 1941 y 1944. En la Primera División jugó 126 partidos, en 12 temporadas, anotando 93 goles, una producción inusual para un alero.” Se destacaba por el buen manejo del balón, velocidad y potencia física.

Los Clubes y Selección

Como jugador de la Primera División jugó 16 años, entre 1929 a 1945, por los Clubes Audax Italiano y Colo Colo. Concluido este ciclo fue Entrenador a cargo del Colo Colo en las competencias de 1947 y 1948 y del Club “San Luis” de Quillota en 1955.

Su trayectoria en el primer equipo del Colo Colo fue de 8 años, en que este Club fue Campeón en las siguientes competencias: Primera División (1937); Apertura (1938); Primera División (1939); Apertura (1940); Primera División (1941 y 1944) y Campeonato de Campeones (1945).

Fue uno de los pocos jugadores que ganó los dos títulos invictos en este Club, en 1937 y 1941, lo que lo significó por su trayectoria ser Condecorado con la”Medalla al Mérito”, prendida por el Presidente de la República, de ese entonces, Pedro Aguirre Cerda.

Integró la Selección Nacional, como “Puntero Derecho” entre 1935 a 1941.Su retiro como futbolista fue en 1945, desde el Colo Colo.

En la Primera División

A la lista de los Seleccionados Nacionales, se incorporan jugadores que han competido, por diferentes Clubes, en la Primera División del Fútbol Profesional, como son: Jorge “Pindinga” Muñoz, Ramón “Choper” Castillo, Luis “Chofo” Méndez (Longaví), Ricardo Lee, A

Álvaro Lara, Diego Vallegos (Colbún), Alvaro Salazar e Iván Morales.

La mayoría de ellos se formaron en el Club Deportes Linares y otros escogidos por “veedores”, en pruebas efectuadas en el Estadio “Tucapel Bustamante Lastra” y les ha ido bien.

Mi opinión

Fue un futbolista de élite para su tiempo y en la perspectiva de la valoración que hoy tienen estos deportistas, contratados en grandes clubes de varios países, sin lugar a dudas que “Tigre Sorrel”, habría sido uno de ellos, quienes hoy como triunfadores en este deporte profesional, en sus respectivas comunidades les han rendido homenajes: erigiéndoles estatuas, designándolos como hijos ilustres, con nombres de calles y recepciones masivas y siendo recibidos en los Concejos Municipales.

Entre los años 1930 a 1945, época de este linarense, los reconocimientos eran a niveles de sus clubes o por la prensa, las radios y la Revista “Estadio” (no había TV). En nuestra ciudad, el fútbol no tenía el desarrollo actual, pues el deporte que aquí primaba era el Básquetbol, de tal suerte que este ídolo del Colo Colo y Seleccionado Chileno, no tuvo el reconocimiento que se merecía, pues además se radicó en Santiago, donde falleció y a lo mejor se mantuvo alejado de su ciudad natal. Aun así, dice Alfonso Astete, en su apogeo cuando visitaba Linares, una gran cantidad de hinchas iba a recibirlo en la Estación Ferroviaria.

Hay que dejar constancia de la labor que efectúan los diferentes Clubes de la Asociación de Fútbol Amauter, el Club “Lister Rossel” y ahora Deportes Linares, quienes han potenciado su desarrollo, con masivos cultores, extendiéndose hacia los niveles adultos, seniors, infantiles, juveniles y femenino. Sin lugar a dudas, el Fútbol se ha convertido en el deporte “estrella y masivo”, tanto en el país como en todo el mundo y en ello la Televisión ha jugado un rol promocional fundamental.

Con toda seguridad en el Museo que posee Colo Colo debe estar registrado el paso de Enrique “Tigre” Sorrel entre sus recuerdos, especialmente en fotografías de sus equipos y de otros bienes personales. Aquí en Linares, debiera haber algo que perpetúe su nombre y trayectoria, pues cualquiera no integra una Selección Nacional y pertenecer a un Club popular como es Colo Colo, por varios años como titular. ¡Misión cumplida por el pedido y tarea pendiente para perpetuar su nombre!.

(N. del A. Wikipedia, Enciclopedia Libre. Nombres de jugadores dados por Alfonso Astete Bascuñán, Enciclopedia en este sentido. Si hubiese otros casos hacerlos llegar al Director de “El Heraldo”, para poseer un registro actualizado de ellos).

Raúl Balboa Ibáñez (Foto)

Leyenda de Foto:

Enrique Sorrel con la camiseta del Colo Colo de 1940 (Foto Internet).