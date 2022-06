Deportes 19-06-2022

Linarense Isidora Castillo analiza su participación en la copa Panamericana 2022 con la selección nacional

- Obtuvieron un cuarto lugar en la competencia de vóleibol realizada en México

Recién llegando desde su participación en el torneo U21, subcontinental. Isidora Castillo , en conversación con Diario El Heraldo, analizó su incursión en este nuevo desafío y también comentó como fueron sus inicios como seleccionada. “ Cuando comencé , fue muy complicado para mi , recuerdo que me habían llamado dos años antes de ir , en ese entonces mis padres consideraron que estaba muy chica para estar viajando sola, entonces la primera vez no fui , pero en el segundo llamado tomé la determinación de atreverme a viajar sola , en el bus , en el metro, o sea, manejarme como independiente , lo cual fue un cambio muy brusco. Hasta el día de hoy agradezco el apoyo de mi familia que me dieron la oportunidad de viajar y estar en la selección representando al país en diferentes torneos internacionales , como fueron los Panamericanos . Bueno, este proceso también lo han vivido amigas que están en la selección que son de diferentes partes del país y con quienes nos hemos apoyado mutuamente, donde existe una amistad”.

Agregó que “el Panamericano fue una linda experiencia que, sin duda, me ayudará para mi proyección en este deporte. Creo que, a pesar de haber logrado el cuarto lugar, estuvimos muy cerca de haber obtenido el tercero. Hubo equipos de un alto nivel, como Estados Unidos y Argentina. Con las norteamericanas, campeonas olímpicas lo máximo. Nosotras fuimos las más bajas en estatura del torneo, en comparación con Estados Unidos y las cubanas que tenían un físico extraordinario, pero a pesar de esa debilidad, vencimos a Cuba, analizamos muy bien ese partido, las tácticas de juego y nos dio resultado porque les ganamos 3 set a 0 y también a Honduras. Pienso, que el mejor duelo que jugamos fue con las cubanas, una potencia en esta disciplina”.

Estuvimos muy cerca de alcanzar el bronce, con México llevábamos cuatro puntos de diferencia en el primer set, pero lamentablemente nos desconcentramos, y terminamos perdiendo el set y el partido.

SUS COMIENZOS

Isidora Castillo comenzó a jugar vóleibol en el Instituto Linares, bajo las instrucciones de la profesora Cecilia Lastra, a quien agradece: “gracias a ella, estoy en la selección chilena en dos categorías U 19 y U 21. Gracias a los torneos que participamos fuera de Linares, eso permitió que los técnicos pudieran observar mis condiciones. Cuando me llama el entrenador de la selección chilena, no lo podía creer y fue algo maravilloso. Esta actividad deportiva me ha permitido estar en importantes torneos en México, Colombia, Argentina, Ecuador, Perú, donde fuimos campeonas Sudamericanas. Luego comenzaremos la gira por Argentina, con la selección U 19, que son preparatorios para los Juegos en Bolivia, que es Sudamericano y que tiene tres plazas para el mundial.

Agradezco además al profesor Joaquín Planas, quien ha estado pendiente de mi desempeño y me entrega sabios consejos.

Un mensaje para las chicas que se están iniciando en el voleibol, deben ir con todo, porque los sueños se cumplen, porque si te propones algo y piensas que lo pueden hacer y te esfuerzas los resultados llegan solos, pero no todo será fácil en el camino. La disciplina es fundamental”, subrayó.

Sin duda que Isidora Castillo, es un ejemplo para la juventud, con solo 17 años es una jugadora de elite con un gran nivel superlativo, y lo más importante, pertenece a esta camada de grandes deportistas que son de Linares y que tienen un futuro esplendoroso lleno de éxitos, con trabajo y disciplina que la han llevado a ser parte de la Selección Nacional Femenina a cargo del Head Coach, Eduardo Guillaume.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo