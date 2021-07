Deportes 06-07-2021

Linarense Marco Grimalt portará el emblema patrio en Tokio



*Deportista e hijo Ilustre de Linares es uno de los tres deportistas del Team Chile que serán los abanderados en los Juegos Olímpicos Convencionales, que comenzarán el 23 de julio y se extenderán hasta el 8 de agosto.





Un largo recorrido para clasificar a #Tokyo2020 debieron realizar los primos Esteban y Marco Grimalt.

Los campeones panamericanos en Lima 2019, participaron de torneos en Países Bajos, Francia, Peñalolén y México, buscando la puntuación para el ránking mundial que les permitió acceder a la cita de los cinco anillos.

El Comité Olímpico de Chile, designó como deportistas nacionales abanderados para la inauguración de los Juegos Olímpicos a la tiradora modalidad Skeet, Francisca Crovetto y a Marco Grimalt, del vóleibol playas, mientras que, para la jornada de clausura, a la doble campeona mundial de Canotaje, María José Mailliard.

Para la Seremi del Deporte, Alejandra Ramos “por primera vez desde que se realizan los Juegos Olímpicos habrá un maulino que porte el pabellón patrio en la inauguración de este mega evento deportivo olímpico. Por otro lado, en estos juegos, también, se está dando prioridad a la paridad de género. Es decir, un varón y una dama como abanderados. Marco Grimalt ha sido uno de los nominados, lo que nos llena de alegría y orgullo regional y nacional. Un deportista que representa un ejemplo por su esfuerzo, al igual que su primo Esteban. No les ha sido fácil llegar donde están, así que es una gran satisfacción que sea uno de los portadores de nuestro emblema patrio junto a Francisca Crovetto, quien obtuvo el Premio Nacional del Deporte 2019 por parte del Gobierno de Chile”, sostuvo la autoridad del deporte regional.

Visiblemente emocionado por el nombramiento, Marco Grimalt dijo sentirse orgulloso por lo que está viviendo “siento un tremendo orgullo. Un gran honor ser el embanderado en este gran mega evento deportivo tan importante, acompañado por la Panchita´(Francisca Crovetto) que es una tremenda deportista y un ejemplo como persona. Nada más que agregar a eso que… cualquiera de los deportistas que están clasificados, tiene los méritos para poder ser un abanderado. Eso lo creo, sin dudas. Todos somos luchadores, apasionados por lo que hacemos”, precisó el hijo ilustre de Linares.

Más adelante, el campeón panamericano de vóleibol playas, reconoció que todos los deportistas chilenos clasificados a #Tokyo2020 tienen los mismos méritos “somos deportistas incansables de perseguir nuestros sueños y nuestra pasión. Soy uno más de ellos. Un honor poder representarlos a ellos, al vóley chileno y a todos los deportistas. A mi familia, en particular y a Chile. Un reconocimiento también al gran trabajo que hemos hecho durante mucho tiempo… casi 20 años junto a Esteban en este deporte. Todo lo que he logrado, ha sido junto a él. Somos un equipo. Y es el equipo el que está siendo representado en esta nominación. Agradezco al Comité Olímpico de Chile y… ¡vamos con todo! a Tokio”, concluyó el flamante abanderado chileno olímpico.