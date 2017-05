Deporte 17-05-2017

Linarense Matías Muñoz, ganador del oro en ruta en los Panamericanos Sub 23

Fue homenajeado por la autoridad provincial, y ahora necesita recursos económicos para viajar al mundial en Noruega.

Luego del éxito logrado en el torneo Panamericano de ruta Sub 23, realizado en República Dominicana, específicamente en Santo Domingo, superando a un rival argentino y mexicano.

Antes de ser homenajeado el ciclista nacido y criado en la Villa de San Ambrosio, se bajó de la bicicleta para conversar con nuestro medio, para compartir y recordar ese gran éxito que obtuvo hace algunos días fuera de nuestras fronteras. Desde pequeño ha sido un amante de esta disciplina, donde luego se integró al club de ciclismo de Linares, donde tuvo la oportunidad de participar en varias pruebas.

Su alegría se expresa en su rostro, luego de uno de los más grandes éxitos logrados en su corta carrera en este deporte. Matías, agregó que “era un pódium que estaba buscando y me prepara para alcanzarlo. Fue una prueba que preparamos como equipo aprovechando la ocasión, estuvimos disputando el título con Colombia, que sabemos que son una potencia mundial. Por desgaste físico algunos se quedaron en el camino y continuábamos 7 corredores, entonces con mi experiencia observé que se presentó la ocasión de una fuga y me la jugué consiguiendo el primer lugar”.

Gracias a esta medalla de oro, Muñoz sacó los pasajes para el mundial de esta especialidad que se realizará en el mes de septiembre en Noruega. Lo único malo que no hay financiamiento por parte de la Federación. Ahora tendrá que realizar una postulación directa al IND o al Comité Olímpico, presentando un proyecto con el entrenador y si hay una aprobación no tendría problemas para viajar, porque hasta el momento no están los dineros y hay que buscarlo. Lo típico que pasa con los deportistas en nuestro país, más aun con deportes que no son tan masivos.

Sin duda que Matías Muñoz es un diamante en bruto como lo expresaba el ex concejal Jorge Cuevas Rossel. Pero, el Maty sueña en grande y quiere seguir su carrera fuera del país, ojalá en Europa: “estamos viendo la posibilidad con algunos equipos de Bélgica, España e Italia, pero para el próximo año, porque los contratos se firman en el mes de marzo hasta octubre. Tengo la tranquilidad de hacer las cosas bien para ojalá dar el gran salto”.

Luego el campeón Panamericano Sub 23, estuvo presente en la Gobernación, para recibir este importante reconocimiento, donde estuvieron presentes la Seremi del Deporte María Francisca Bascuñán y el Gobernador Pedro Fernández.

La Seremi del Deporte, comprometió el apoyo para el ciclista, precisando que “quiero dejar presente que Matías, ya recibió un correo por parte de funcionarios del IND, para postular a un fondo de asignación directa. Estamos articulando todas gestionando que sean necesarias para cumplir con este objetivo. Hablaremos con el Ministro para que también nos pueda dar su apoyo, para que Matías pueda estar en el mundial de ciclismo en Noruega”. Cabe destacar que gracias a este oro logrado en este Panamericano de ruta sub 23, el pedalero linarense también se adjudicó una beca.

En tanto el gobernador, señaló que “es un orgullo destacar a estos deportistas que han logrado la cima a pesar de todos los inconvenientes que se le han presentado. Por eso nosotros estamos muy comprometidos para que tenga la ayuda y nos pueda representar en este mundial que se realizara en Noruega”.

El talentoso ciclista Matías Muñoz, realizó una maciza presentación en República Dominicana ya que se impuso alcanzando un tiempo de 3.16’12”, en los 140 kilómetros que duró la prueba. Superó por 45 segundos al argentino Germán Tivani y al mexicano José Alfredo Santoyo, quienes no pudieron darle caza.









.