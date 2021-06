Deportes 24-06-2021

Linarense Rocío Muñoz mejora sus marcas en salto largo y 100m planos





*Gran actuación cumplió la deportista del Programa Promesas Chile de Mindep-IND en el Torneo Meeting que cerró el calendario federativo del I semestre del presente año. Busca su clasificación al Sudamericano Sub. 23 de Guyana.



Una destacada participación cumplió la atleta de Linares, Rocío Muñoz Van Rysselberghe en el Torneo Meeting FEDACHI, realizado en el Complejo Deportivo Eliana Gaete Lazo de San Carlos de Apoquindo, en la capital.

La competencia fue organizada por la Rama de Atletismo del Club Deportivo Universidad Católica y coincidió con el cierre del I semestre de actividades.

La deportista maulina del Programa de Gobierno, Prodar y Promesas Chile del Mindep-IND, Rocío Muñoz, ganó la prueba de los 100m planos damas con un tiempo de 12”16 centésimas, mejorando su propio registro que era de 12”48.

En tanto, en el salto largo -su especialidad-, el mejor su marca personal con un brinco de 06.06m, mejorando su registro que era de 06.04m.

Sobre estos logros, la Seremi del Deporte, Alejandra Ramos Sánchez y ex – atleta internacional, expresó “muy feliz por los progresos que ha tenido Rocío (Muñoz), quien junto a su técnico Luis Cerda han realizado un trabajo muy exigente y constante para llegar a las competencias en óptimas condiciones. Ella por ser de Linares, ciudad que ha estado mucho tiempo en fase de Cuarentena, debió adecuarse a entrenar en su hogar con pautas especiales. Hace unos días estuve con el grupo con quien entrena y la vi muy entusiasmada, muy bien física y mentalmente. Sus marcas lo dicen todo. Como les digo a los deportistas cuando converso con ellos, no hay logros sin esfuerzos, y Rocío junto al técnico lo están demostrando”, dijo la autoridad del deporte maulino.

Las marcas obtenidas por los atletas que participaron en este torneo Meeting, fueron validadas por la Federación Chilena de Atletismo (FEDACHI).



INTENTARÁ POR LOS 06.15m



Para su entrenador, Luis Cerda “este es el resultado del buen trabajo que se viene realizando hace varios años. A pesar de la pandemia, se han buscado todas las formas para lograr los objetivos. Esperamos seguir teniendo más apoyo, ya que ir a los torneos, significa costear gastos que son personales”, indicó orgulloso por el rendimiento de la atleta.

La deportista reconoció que “el haber mejorado mis marcas es súper importante, sobre todo en el salto largo, ya que dado la pandemia y una lesión que tuve, no había podido saltar hace más de 1 año. Me di cuenta que sí soy capaz y eso es muy importante. Muy feliz para todo lo que viene y con esperanzas para clasificar para otras competencias. Hay un Sudamericano sub-23 y loe Juegos Panamericanos de la Juventud en Cali. Debo mejorar mi marca en unos 10 centímetros. Debería estar saltando 06.15m para poder clasificar. Respecto a los 100m planos, nunca me he dedicado, pero haberla mejorado tanto, me deja súper contenta. Con esto me consideran para las postas y me sirve para mejorar mi velocidad en la prueba del salto”, indicó Rocío Muñoz.

Debido a los logros deportivos obtenidos en San Carlos de Apoquindo, la atleta linarense quedó con altas posibilidades de clasificar al Campeonato Sudamericano U23, cuya sede será Guyana, en octubre próximo.