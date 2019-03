Opinión 24-03-2019

Linarenses de antaño que hoy recordamos

Es sabido sin la menor duda que, el ser humano a medida que va transcurriendo en años y sobre todo hacia la vejez, comenta en sus conversaciones entre sus iguales o sus hijos y nietos sobre hechos que conoció, participó y departió en su niñez o juventud. Algunos de ellos lo marcaron para siempre y se convirtieron en su “personaje inolvidable” y hoy en día recorren lugares que a los humanos nos son desconocidos.

Al respecto leí hace poco que, las llamadas” neuronas de la memoria espontánea” tienen su conexión con la de los recuerdos más importantes para nuestro cerebro. En otras palabras, cuando una persona se recuerda de algo de manera repentina y sin explicación, es porque ese recuerdo provienen de las mismas neuronas que las han guardado , por su relevancia o impacto, en el pasado.

Al comenzar esta crónica dijimos que algunos que conocimos antaño, se convirtieron en “ personajes inolvidables” y ello o fue producto de sus vidas ejemplares o solamente por su sencillez, su manera de ser, vivir o ver las cosas. En algún momento de sus vidas, hicieron algo que quedó grabado en nosotros como un grato recuerdo.

Por todo lo antes expuesto, invito a nuestros lectores, sobre todo los que están radicados en el extranjero o en otras ciudades de nuestro país, junto a mi recuerden algunos personajes de nuestra ciudad de Linares que también de una u otra forma conocieron. Partamos por:

HOTEL ASTUR: Estuvo ubicado en el lado norponiente de la esquina de calle Yumbel con Independencia ( de dos pisos). En las décadas de los 50-60 y quizás 70, su dueño era un español apellidado Barroso. Atendía el bar su hijo que cariñosamente llamábamos “ Pelao Manolo” que, cerca de la medianoche, antes de cerrar tomaba también sus buenos tragos, hasta que aparecía su padre vociferando respetuosamente que era hora de cerrar. La conversación de “Manolete” era amena y sus chistes contagiosos. Tenía dos hermanas muy bellas, la mayor, Delfina, era docente en la ex Escuela Iansa .Al parecer se casó y años atrás supimos que estaba radicada en Curicó .Al parecer vendieron el local, pues años después vimos administrando el hotel a “ Cachicho Araya” ( Humberto, ex funcionario de Iansa) que últimamente supimos vive cerca de Curicó. De los demás integrantes de la familia Barroso, nunca supe más nada de ellos.

DARTAGNAN REBOLLEDO: Le conocí precisamente en el Hotel Astur .Tenía una relojería al lado poniente de la ex esc. de niñas Nº 2. En innumerables ocasiones junto a otros amigos compartimos una exquisita “ Pichanga” que hoy no he visto en ningún hotel o restaurante. Fue un hombre sencillo, excelente amigo y mejor conversador .Estaba casado con mi ex compañera de labores en la Escuela 3, Jovita Urrutia, de quien guardo gratos recuerdos por su don de dama .En varias oportunidades Dartagnan nos invitó a su predio ubicado en el Peñasco

Como anécdota, recuerdo que nunca pasó a otro joven docente que a veces aparecía por dicho bar, por su carácter serio, reservado .Era regidor y como era su manera de ser ,recuerdo que leí en una ocasión que otro regidor W. Rebolledo en plena sesión Municipal le espetó que “ era un rostro impávido”. Pues, los que éramos amigos de ese docente le apodamos “ bigornia” pero Dartagnan nunca recordaba ese apelativo ( bigornia) y decía “ vámonos que luego llegará el “cuña e fierro”. Risotada general.

CHIQUITIN BRAVO: Su nombre era Luis Armando Bravo Morales, de baja estatura, delgado, fumador empedernido y amigo de pasarlo bien. “Era el periodista del “Diario la Provincia”, cuya imprenta estaba al lado de Radio Soberanía ( calle Curapalihue). Si mal no recuerdo el director de ese diario era Manuel de la Fuente, conocido como “el Machaco”. Era también hombre de bar, buen conversador, siempre con la talla a flor de labios. Falleció un día cualquiera .No supe de su muerte hasta años después y fue de labios de su hermana María, dueña de la Residencial Madrid, que estaba ubicada en Freire al lado de la imprenta del conocido empresario Humberto Valdebenito. Hace poco supe que mi dilecto amigo desde la infancia, trabajó también en una radio de Talca y participó en el Programa “Vistazos” de Radio Soberanía, y fue por un buen tiempo corresponsal del diario “ La Tercera” de la capital. Vayan pues para su familia y para mi amigo Chiquitín mis mejores recuerdos. Su familia debe estar orgullosa hoy, de haber tenido un padre ejemplar.

MARCIAL CASTRO: Juntos estudiamos en la ex Esc. Nº 1 cuyo director en aquellos años era David Reyes. Nuestro profesor fue el inolvidable “ Chicho López” ( Domingo) quien nos enseñó semana a semana a boxear en la misma sala de clase. En un estante guardaba esos implementos .Pero, su fuerte era el básquetbol. Nos enseñaba en una cancha de maicillo ubicada al lado norte del patio, el que tenía también una pileta grande, donde los profesores de esa época, enviaban a los als. a lavarse los pies cuando no estaban presentables( con piñén). Acuérdese que en aquellos años la revista de aseo era obligatoria: pies y manos limpias, uñas recortadas, pelo corto y peinado. Ah, y existía una nota anual titulada ”Presentación personal”, por lo demás que harta falta hace hoy en día.

Allí el Chicho López” descubrió las habilidades para el básquetbol que tenía Marcial y seguramente él, lo presentó para que entrenara junto a otros en la “ cancha de la Intendencia” Jugó junto a Nacim Nome, Cocha Carvajal, Raúl Mosqueira, Federico Zenher P. Elías Hirmas y otros cuyos nombres no recuerdo. Años después supe que marcial trabajaba en un taller mecánico. Nunca más supe de él. ¿ Vivirá aún? Si es así debe estar también en la década de los 80.

FLAVIO TORRES CARRASCO: Lo conocí en la década de los 60. Su domicilio estaba en la primera cuadra de calle Brasil, cerca de Rengo. Pasaba diariamente a su local ubicado en calle Maipú esq. norponiente con Lautaro donde vendía art. deportivos y materiales para arreglo de calzados. Siempre caminaba erguido y elegante , que demostraba su trayectoria deportiva.

En una página de este mismo diario de feb. de 2016 leí un art. del amigo Manuel Quevedo titulado “ Flavio Torres Carrasco, atleta, boxeador, futbolista, Regidor” Como me es habitual, no me gusta “ copiar” por lo que no comentaré esa interesante crónica, muy completa por lo demás, que recomiendo a los lectores leerla, para conocer más datos de Flavio. Pero, supe desde esa época que jugó por los deportivos A. Prat y Magallanes, que fusionados dieron origen al recordado “ Lister Rossel”. Fue regidor entre los años 1953-1956 y 1956- 1960.

¿ Por qué les recuerdo tan nítidamente? Porque junto a él , vi caminar en varias ocasiones al famoso locutor talquino León Gajardo. Este, según mi amigo A. Astete trabajó también en Radio Soberanía de Linares. Nunca supe si los antes nombrados eran pariente o solo amigos. Tampoco supe la corriente política de Flavio T. Según algunos era Conservador, otros Agrario Laborista. Sea como sea, fue un hombre con dotes de gente .Por lo mismo la Municipalidad esta ciudad perpetuó su nombre nominando una calle de la Población “ Nuevo Amanecer” como “ Flavio Torres ”.

Si podemos en otra ocasión acotaremos algo sobre otros linarenses que por algún motivo quedaron en el anonimato, pero viven en el recuerdo de los que les conocimos.

FOTO: Luis “Chiquitín” Bravo, trabajó en el Diario “La Provincia” de Linares. En la foto, con el diputado Guido Castilla.



René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista