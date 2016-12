Opinión 29-12-2016

Linarenses, puntajes nacionales en la PSU, Martín Cárcamo Lértora – Vicente Espinosa González

Martín Alberto Cárcamo Lértora (Instituto Linares) y Vicente Espinosa González (Colegio Alborada), los orgullosos puntajes nacionales en la PSU 2016, de nuestra ciudad; conversamos con ellos para saber algo más de su preparación, en vista de un futuro mejor. Jóvenes comunes y corrientes, con una metodología sencilla y mucho de responsabilidad personal. Veamos qué piensan y sienten, estos jóvenes linarenses.

¿Cómo te preparaste?

Martín: Bueno la preparación consiste en tener una buena formación en el colegio, en la responsabilidad que uno le toma a los estudios durante toda la media. Eso lo hace todo más fácil en 4° medio a la hora de repasar. Si uno ha pasado todos los contenidos, como en el caso de mi colegio, hace que el estudio Pre-PSU no sea tan estresante, y si le sumamos el preuniversitario en 4° medio, para recordar, se hace la combinación ideal.

Vicente: Me preparé con ayuda del colegio, desde 3° medio, en 4° medio hice preuniversitario en CEBAL, también estudiaba -a veces- con mis amigos, que me hacían muchas preguntas, las que me ayudaban a repasar toda la materia otra vez.

¿Tus materias preferidas?

Martín: Física, matemática y química, son mis materias preferidas; que se relacionan con número. Física me gusta ya que le da explicación a lo cotidiano y también a lo micro y a lo macro del mundo, y Química, la verdad, me gusta mucho al ser una materia que permite relacionar todas las ciencias.

Vicente: Física, matemática y música. Física y matemática porque se me dan fácil y me divierto resolviendo ejercicios, además con Física puedo encontrarle explicación a cosas de la vida cotidiana. Música, porque es un momento en el día en que puedo expresarme, como quiera y me liberaba del estrés.

Sentimientos por ser puntaje nacional.

Martín: Es un sentimiento inexplicable, realmente cuesta expresarlo, da mucha felicidad, es algo que hasta el último minuto es inesperado, ya que en la PSU no se puede tener total seguridad. Pero produce satisfacción, tanto personal como familiar.

Vicente: Cuando supe que era puntaje nacional no lo podía creer, y aún me cuesta un poco creerlo. Es un gran alivio ser puntaje nacional, me saco un gran peso de encima, ya que ahora puedo escoger la carrera que quiero en la universidad que quiero. Algo que tenía en mi mente, desde básica.

Expectativas de estudio.

Martín: Mis expectativas de estudio podrían ser consideradas como altas. Me gustaría estudiar ingeniería civil en la Universidad Católica, en Santiago; partir con un plan común, para poder conocer a grandes rasgos la carrera, para así en el 3er. año de estudio especializarme en un área mucho más específica de la ingeniería.

Vicente: La verdad no me tenía tanta fe, a pesar de que todos me decían: "no te preocupes, tú vas a ser puntaje nacional". Eso no ayuda mucho; por el contrario, agrega mucha más presión de la que ya se tiene, porque uno siente que tiene que cumplir con las expectativas de los demás.



FOTO: Martín Cárcamo Lértrora

2: Vicente Espinosa González.



(Entrevista: Manuel Quevedo)