Deporte 24-01-2017

Linarenses quieren conquistar Pucón: Equipo femenino CEFOVOL espera financiamiento

A pesar de la alta temperatura registrada el pasado fin de semana, las “lolitas” linarenses mostraron todo su talento para disputar el cuadrangular de vóleibol que organizaron con miras al desafío mayor que es el torneo a realizarse en la ciudad de Pucón del 2 al 5 de febrero. Equipos de Talca, Chillán y Linares fueron los que dieron vida a esta apasionante disciplina deportiva que cautivó a los fanáticos del vóleibol.

La presidenta del club, María López Sancho, expresó que no fue fácil organizar este torneo: “estas niñas llevan tiempo participando por Linares, pero la verdad es que la Asociación de Vóleibol Femenina estaba pasando un poco desapercibida, por eso logramos reorganizarnos porque queremos que nos representen. Ellas tienen experiencia y sabemos que tenemos grandes jugadoras que nos darán satisfacciones, incluso estamos seguros que algunas conformaran el equipo de los Binacionales”.

Agregó que “la idea es que los linarenses sepan que tenemos una selección de vóleibol femenina que quiere participar en los torneos porque esta sub 17 sin duda dará que hablar, por eso queremos el apoyo de las autoridades para que también se preocupen de este equipo. Un dato no menor es que tenemos a tres seleccionadas nacionales en nuestras filas, a las cuales se les está apoyando bastante para que no se alejen, porque tienen todas las ganas. Lo único negativo es que hemos recibido muy poco por parte de la comunidad. No ha sido fácil el financiamiento para a los diferentes torneos porque son sus propios padres los que han costeado el periplo. Es por esto que hoy nos hemos conformado como nueva directiva solicitando recursos a diferentes entidades. En este sentido la Municipalidad de Linares se ha comprometido en ofrecernos la locomoción, pero estamos tocando con el alojamiento y alimentación donde se necesitan los recursos. Para quienes deseen cooperar con este club de vóleibol femenino que tiene puesto los ojos en Pucón, se pueden acercar a los entrenamientos que se realizan en el Instituto Comercial de lunes a viernes en horario de 12:00 a 13:00 horas”.

En tanto la jugadora linarense Carla Verdugo, quien recibió dos distinciones como la más destacada del torneo agregó que “fue un campeonato interesante donde tuvimos la oportunidad de jugar la final frente a Talca, con jugadoras experimentadas. Tuvimos el partido sobre todo en el primer set, pero nos fuimos del partido y lo perdimos. Tenemos un gran equipo dirigido por el profesor Juan Pablo Venegas, con quien nos hemos afiatado muy bien y seguiremos trabajando para llegar en excelentes condiciones al torneo de Pucón “.

Finalmente la ubicación final del campeonato fue la siguiente:

Campeón: Talca

Vicecampeon: Linares

Tercer Lugar: Chillán

Cuarto Lugar: U. Autónoma Talca