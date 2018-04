Deporte 05-04-2018

Linarenses se juegan la última opción y van con todo por el tercer lugar frente a Venezuela

Ayer cayeron en lanzamientos penales frente a Paraguay

Hay que reconocer que no hicieron un buen partido, quizás la presión y ansiedad les pasaron la cuenta. En las imágenes observamos que fueron las paraguayas las que ingresaron motivadas para quedarse con un duelo que era clave para sacar los pasajes a la final.

En los primeros minutos las dirigidas por Leandro Méndez no encontraban la solución para despejar los balones que llegaban con peligro. Quizás pesó la ausencia de la capitana Estefanía Fuentealba, quien entregaba siempre la tranquilidad y colocaba paños fríos a los ataques de los equipos forasteros, lamentablemente estaba sancionado por acumulación de tarjetas amarillas.

A pesar del constante dominio de Paraguay a las del Maule Sur, sin jugar bien les alcanzó para mantener la igualdad al término del encuentro, lo que obligó a definir desde los doce pasos. Es en este punto donde llegaron los lamentos para las liceanas. Claro que hubo una luz de esperanza cuando ejecutó el primer penal la jugadora paraguaya y lo desperdició. El turno fue para Chile, concretó, y se ponía adelante en el marcador, algo que no supieron mantener, porque luego llegarían los tantos de Paraguay que despertó y en el momento clave dio el batatazo para quedarse con un 3 a 1 .

Para algunos los penales son una lotería, pero convengamos en que Linares tuvo dos ocasiones claras que no las aprovechó, fallando los lanzamientos y dándole sin querer la inyección anímica para que las anfitrionas se quedaran con la victoria y de paso con el pasaje a la gran final ante Colombia.

Una apreciación personal. De no mediar ninguna situación anómala creemos que las “cafeteras” se quedarán con la copa.

Ahora las chilenas no tienen margen de error y en esta nueva jornada deberán estar más despiertas y concentradas para quedarse con el triunfo que les permita cumplir su sueño de llegar a los Estados Unidos , porque los tres primeros lugares sacan pasajes para Orlando y eso lo tienen más que claro estas pequeñas que ya son campeonas porque han alcanzado ubicarse entre las mejores de Sudamérica y hoy podrían quedar terceras , para borrar la paupérrima actuación ante Paraguay en la jornada de ayer, porque dicen que las “penas” del fútbol se pasan con fútbol.

Un dato: las venezolanas rivales de las liceanas del Valentín Letelier, ayer cayeron frente a Colombia por 9 a 0 .

Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo