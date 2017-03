Crónica 02-03-2017

Linarenses valoran mejoramiento de calle Januario Espinoza

Los trabajos en esa arteria se realizaron ayer



Durante los meses de enero y febrero, y tal como se había anunciado, el Municipio ha trabajado arduamente para mejorar la estructura vial de la ciudad.



El objetivo es dar solución a los problemas producidos por la mala calidad de las calles de la ciudad. Por este motivo se están realizando las faenas de pavimentación en las principales arterias con un completo plan de bacheo asfáltico, reposiciones de paños de hormigón y sellos de juntas y grietas.





El plan contempla la reparación de las calles más afectadas como avenida Esfuerzo, Januario Espinoza y Quiñipeumo.

Ayer se realizaron los trabajos correspondientes a la calle Januario Espinoza, una de las arterias más concurridas de la ciudad, donde existían varias grietas en el pavimento, lo que obligaba a los conductores a salir de la pista de circulación en determinados tramos, con el evidente riesgo de accidentes, todo con tal de hacer el quite a los hoyos.

Los trabajos a cargo de la empresa Asfaltos del Maule se realizaron en los puntos más críticos, es decir entre Presidente Ibáñez y Maipú.

Con estas intervenciones se pretende optimizar las principales arterias de la comuna, permitiendo además que los usuarios mejoren la calidad en su desplazamiento y disminuyan sus tiempos de traslado.

------------------------------



OPINA LA GENTE

Manuel Suárez: “Hacía mucha falta este trabajo. Durante mucho tiempo estuvimos esperando una solución. Era común ver a los automovilistas sacar el quite a los hoyos, con el riesgo de colisionar con el vehículo que venía en sentido contrario. Al fin se ha escuchado la inquietud de la gente”.

Mauricio González: “Soy comerciante de este sector, tengo un carro y fui testigo del malestar que provocaban estos hoyos en los conductores y peatones. No era posible que un ciudadano conocido popularmente como “Chuck Norris”, a cambio de monedas, estuviera permanentemente echando tierra o ripio. Esa no era la solución. Ahora el municipio ha escuchado a la gente que pide actuar y dejar de lado los discursos”.

Ricardo Valverde: “Muchos años se mantuvo este problema. Lo bueno es que se ha privilegiado las calles con los mayores inconvenientes. Es el caso de la avenida Esfuerzo donde se hizo un trabajo similar, y ahora Januario Espinoza. Precisamente, son problemas reales que se están solucionando”.

Nivaldo del Campo: Es una buena solución para los automovilistas, ciclistas y los comerciantes que tenían dificultades para pasar en las mañanas con sus triciclos cargados con mercadería. Estos hoyos ya se tornaban cada vez más peligrosos. Estos trabajos eran una auténtica prioridad en esta calle”.