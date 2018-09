Política 12-09-2018

Linares: 11 de septiembre con ofrenda floral y debate sobre verdad, juicio y castigo

Una nueva jornada de 11 de septiembre, trajo ayer debate en torno de las visiones sobre los hechos ocurridos antes, durante y en años posteriores a 1973.

En el Memorial de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos, en Plaza de Armas de Linares, se llevó a cabo un momento de reflexión al mediodía y con ofrenda floral. Allí, la Presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Juana Soto Lastra, indicó que “lamentablemente, a 45 años del golpe militar, todavía no hay real justicia en Chile. Para nuestros familiares, sobretodo, que no sabemos dónde están. El llamado es a que se entreguen los antecedentes que tienen personas claves, para saber de los restos de nuestros difuntos, para saber la verdad y hacer justicia”.

En tanto César Leyton, presidente de la Agrupación de Ex Presos Políticos, fustigó en duros términos al actual diputado UDI por el Maule Sur, Ignacio Urrutia, quien siempre se ha manifestado defensor de Augusto Pinochet: “no podemos tener representantes en el parlamento de ese tipo, él es una vergüenza como persona, como político y al país le hace muy mal… porque defiende una atrocidad, a un dictador y ladrón de recursos del Estado, como lo fue Pinochet.”

Sobre la jornada, el concejal linarense Jorge Cuevas, de RN y quien siempre se ha reconocido públicamente cono “pinochetista”, explicó que “yo creo que es el momento de avanzar en reconciliación en nuestra ciudad y en el país. Siempre van a existir 2 visiones sobre lo que ocurrió antes, durante y luego del 11 de septiembre de 1973, eso no va a cambiar… ojalá nos encontremos civilizadamente en aquellos temas que sí congregan a la comunidad de Linares.”

Al cierre de esta edición, se esperaban otros dos momentos significativos en jornada de 11 de septiembre: a las 18:00 horas, acto cívico cultural en el Memorial de Detenidos Desaparecidos. Y a las 18:45 horas, en la Plazoleta Augusto Pinochet, ubicada en avenida Carlos Ibáñez del Campo, a un costado de la Escuela de Artillería, con los adherentes al extinto general y al gobierno militar.