Policial 23-04-2019

Linares: 5 lesionados en colisión de cuatro vehículos, uno de ellos Radiopatrulla de Carabineros

A las 13:10 horas del domingo, se produjo en Linares una colisión múltiple en Avenida Presidente Ibáñez con calle Januario Espinoza, que involucró a un radiopatrulla de Carabineros, una micro San Ambrosio, un radiotaxi y un vehículo particular. Con 5 lesionados en total, 2 de ellos funcionarios de la policía uniformada, todos fuera de riesgo vital. Hubo severos daños en el móvil institucional.

Según la versión de Carabineros de Linares, entregada por el Comisario Mayor José Cárcamo, “personal policial efectuaba seguimiento a una motocicleta que había evadido control vehicular instantes atrás y al llegar a la intersección de Januario Espinoza con Presidente Ibáñez, es colisionado por bus de la empresa San Ambrosio, que lo hacía sin pasajeros y en dirección norte a sur, desplazando el carro por proyección, producto del accidente el bus continúa desplazamiento y choca a un taxi y, por proyección, este último a un vehículo particular., Los conductores estaban con la documentación de sus móviles al día. Del accidente, resulta un total de 5 personas lesionados sin riesgo vital, entre ellos, 2 carabineros, 1 conductor de la micro, 1 conductor del taxi y 1 acompañante del vehículo particular”.

Desde la empresa de buses San Ambrosio, su representante legal, César González, indicó que “tenemos un registro que advierte que nuestro conductor ingresa a la intersección de calles correctamente, por lo que atribuimos al radiopatrulla de Carabineros que cruzó sin tener la preferencia o no respetando el rojo del semáforo. Entregaremos este video a la Fiscalía”.

Sobre la eventual responsabilidad del funcionario policial, el Mayor José Cárcamo aclaró que “si bien es cierto, el conductor del radiopatrulla activa su sirena donde advierte que va en procedimiento, rige para él la normativa de tránsito como para cualquier persona, es decir, debe detenerse en luces rojas o discos pare, los móviles de emergencias tienen preferencia pero eso no es obligatorio. En todo caso, esto es materia de la investigación interna institucional y de la Fiscalía”.

La SIAT de Talca debió concurrir al lugar, para realizar los peritajes de rigor, considerando que el vehículo fiscal, el radiopatrulla, estaba involucrado y resultó con severos daños.

Bomberos, recordemos, aclaró que no fue llamado a esta colisión múltiple, según lo advirtió el propio Comandante Rodrigo Beals.