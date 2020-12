Política 24-12-2020

Linares: Afusam mantiene paro en consultorios de atención primaria

El gremio de la Salud Primaria AFUSAM en Linares, hasta ayer, mantenía el paro que tiene carácter nacional, por la negociación del reajuste y bono Covid, además de mayores recursos para enfrentar la pandemia, que esta semana tuvo novedades en el Congreso, cuando se aprobó una bonificación de 200 mil pesos, propuesta llevada a ambas cámaras pro el Gobierno.

Pero este no ha sido el único motivo de la movilización, por lo menos a nivel local.

Según explicó en un punto de prensa la presidenta de AFUSAM Linares, Doctora Mariluz Chaparro, existe un serio conflicto con la autoridad municipal que no tiene aún resolución definitiva. Apuntaron críticas “a la gestión del Municipio, queremos a través de esta declaración pública, dejar en claro que hay una serie de problemas en los recintos, con el personal y equipamientos. Y no tenemos respuesta desde que lo planteamos en una mesa de trabajo la semana pasada.”

Al cierre de esta edición, se evaluaba si se continuaba en paro local, con un receso del fin de semana para retomarlo el lunes o de manera ininterrumpida, independiente de lo que decida el gremio nacional respecto de la movilización por el reajuste salarial.