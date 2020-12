Política 02-12-2020

Linares: Afusam puso término a paro y retornaron atenciones normales en salud primaria



Terminó el paro de la Salud Primaria y en Linares, los consultorios retornaron a la atención habitual a partir del lunes.

La AFUSAM, gremio que agrupa a los trabajadores de la atención municipalizada, ratificó y acató lo acordado en la Asamblea de carácter nacional de la CONFUSAM, respecto de poner fin a la movilización.

Mediante un comunicado de prensa, indicaron que “El día sábado 28 de noviembre del Presente, nuestra Confederación Nacional CONFUSAM emitió un comunicado donde explica y justifica los motivos por los cuales debemos deponer el paro desde el lunes 30, dando por hecho que toda la Atención Primaria nacional, deberá acatar esta determinación.

Hoy nos encontramos con un sabor amargo como trabajadores de salud de la atención primaria de la comuna de Linares , hemos visto que nuestra dirigeencia nacional ha logrado uno de los puntos del petitorio que ayuda a la comunidad y la estabilidad laboral por el aporte per cápita de 8.000 pesos, bajando la paralización a nivel nacional, pero los puntos del petitorio que nos involucran directamente se los confiamos nuevamente a promesas que deben cumplir desde el gobierno; el cual nos ha menospreciado e insultado y aún no se disculpa.”

Agregan que: “Tenemos la certeza de que las bases son las que construyen los gremios y si bien; como AFUSAM Linares no estamos de acuerdo con esta determinación, ya que el gobierno no ha entregado garantías sobre el cumplimiento de los compromisos del Trato Usuario y Metas Sanitarias, este problema responde a la orgánica nacional ya que una vez más no se consulta a las bases para tomar esta decisión, por lo que se debe fortalecer el trabajo a nivel local, regional y nacional”.