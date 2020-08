Política 14-08-2020

Linares: Agricultores advierten que no pueden postular ni a bono clase media ni a préstamo bancario



Una alerta encendieron los pequeños y medianos agricultores de Linares y el Maule Sur, quienes se han visto sorprendidos al realizar como personas naturales o como emprendedores, la postulación al bono clase media y préstamo bancario, las 2 últimas medidas implementadas por el Gobierno como auxilio financiero en medio de la pandemia de Coronavirus.

Ricardo Escalona, presidente de la Federación de Agricultores de Linares, explicó el confuso escenario: “nos hemos enterado en las últimas horas, que pequeños y medianos agricultores están postulando a beneficios o bonos de clase media en pandemia y al préstamo, pero el SII les señala que rechaza estas solicitudes porque trabajan con renta presunta. Exigimos que se aclare esto, qué se puede hacer al respecto y si no se verifico bien esta situación”.

Escalona agregó que “no es posible que no existamos como beneficiarios, no podemos quedar excluidos, eso nos deja en condición de ciudadanos de segunda clase nuevamente.