Crónica 21-04-2017

Linares: Alcalde garantiza que se censará a las viviendas que quedaron pendientes

- Pedirá registro de licencias médicas y un informe detallado del por qué algunas casas quedaron sin censar



Ante el número de viviendas aún no censadas, los municipios y el Gobierno analizan cada comuna, para desplegar el denominado post censo que el INE, según se ratificó desde el nivel nacional, considera en marcha a partir de ayer y hasta que todas las casas sean censadas.

Se coordinó el trabajo a partir de ahora, para cubrir esas viviendas por funcionarios públicos y municipales. Para esto, se reunieron el Alcalde de Linares, Mario Meza, el Gobernador provincial, Pedro Fernández y el jefe comunal del Censo, Francoly Bravo.

El Alcalde Mario Meza, señaló que “vamos a desplegar al personal municipal necesario, para ir a estos sectores que no fueron cubiertos en el día del Censo. Junto con esto, estoy solicitando los antecedentes necesarios para determinar qué ocurrió con el número de censistas que teníamos registrados y los que finalmente fueron, situación que provocó los inconvenientes finales. Incluso, pedí se me entregue el registro de licencias médicas, porque a nivel nacional y en casos locales como Longaví, funcionarios faltaron al Censo bajo esta excusa. Tendremos antecedentes fidedignos sobre esta irregularidad, para determinar qué medidas tomaremos de llegar a producirse una situación que realmente haya afectado el encuestaje.”

Junto con ello, tanto el Gobernador como el Alcalde, pidieron disculpas a aquellas personas que no se les censó el miércoles 19 de abril, pero comprometieron los esfuerzos para lograr la cobertura, que se debiera extender hasta mediados de la próxima semana.