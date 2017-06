Política 13-06-2017

Linares: Alcalde responde a concejales de Nueva Mayoría que criticaron despidos en el DAEM

El alcalde de Linares, Mario Meza, respondió a los concejales de la Nueva Mayoría, Myriam Alarcón, Eduardo Ibáñez, Luis Concha, Jesús Rojas y Michael Concha, quienes en una declaración pública criticaron los despidos de 50 funcionarios municipales, la mayoría del DAEM.

Al respecto, el jefe comunal dijo que “los concejales que redactaron esa carta están mal en su forma, ya que se presentan en el documento como Cuerpo de Concejales de la Nueva Mayoría. Con esa premisa les explico y les digo a ellos que no están representando al Gobierno de Bachelet o a su sector político, sino a todos los linarenses”.

“Como alcalde tengo que velar por el desarrollo de la comuna y para que el municipio funcione de la mejor manera. Nosotros llegamos para trabajar y no para descansar, por eso hay que desvincular a las personas que en su mayoría está mal evaluadas o han abusado del tema de las licencias médicas, obviamente que no estén pasando por una enfermedad catastrófica. Hoy día en Linares hay gente que está dispuesta a trabajar, en los distintos estamentos municipales que están buscando trabajo”, subrayó.