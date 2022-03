Crónica 26-03-2022

Linares: Alumnos del Colegio Concepción exigen mejorar condiciones de enseñanza en recinto

Dirigentes estudiantiles y la dirección del Colegio Concepción de Linares, realizaron conversaciones ante un petitorio y anuncio de paro del alumnado, por una serie de situaciones que exigen se solucionen.

En el documento, se detalla:

"Para nuestros directivos: no hay profesor de filosofía; no hay profesor@ de química, faltan profesor@s para diferenciados; no priorizar o dar la debida importancia a bloques de concejo de curso y orientación para tercero y cuarto medio; eliminación de la asignatura de artes; falta de profesores para talleres; no hay mesas para diferenciado matemático; no hay sillas para diferenciado matemático; salas de clases cumplen con su capacidad de estudiantes. (no hay más espacio); dos semanas de clases sin horario; muchos bloques de clases sin profesores o sin los profesores correspondientes de cada asignatura; cambios repentinos de horarios y asignaturas sin anticipación; poca participación de directivos con los estudiantes; se necesitan más auxiliares de aseo; se necesita limpieza y sanitizacion de baños y salas, todos los días; ¡estamos en una pandemia!; talleres/ academias no han sido presentadas como lo prometido; no hay alcohol gel en salas; no hay mascarillas desechables para recambio en algunas salas; muy pocas opciones de diferenciados (requerimos profundizar nuestras preferencias); no hay cortinas; poco incentivo para solicitar ayuda de psicólogos del establecimiento...".

Hasta el cierre de esta edición, continuaba el diálogo interno, en una jornada que, por lo menos desde el exterior, no mostró mayor alteración.