Crónica 02-01-2019

Linares: apoderados protestaron públicamente contra despidos de profesores en Liceo Diego Portales

Con manifestación en el frontis del Liceo Diego Portales, un grupo de alumnos y apoderados, se manifestaron en contra del despido de 8 profesores.

La comunidad educativa de este recinto linarense, reaccionó en apoyo a los docentes.

Las explicaciones recibidas en los últimos días, no dejan satisfechos a apoderados y alumnos. Más aún, si se les indicó que los jóvenes participaron de una evaluación.

Esta vez, el director no quiso explicar los detalles de la decisión. Sí lo hizo la jefa de la Unidad Técnica pedagógica, Priscila Ibáñez, quien descartó “arbitrariedades” en esta evaluación.

No se descartan nuevas acciones a seguir, considerando que la fecha de desvinculación o despido, está fijada para el próximo 28 de febrero.