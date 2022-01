Crónica 26-01-2022

Linares :Autoridades destacaron avances del proceso de vacunación con cuarta dosis



· El delegado Prieto y el director del Servicio de Salud Maule, se trasladaron hasta Linares para supervisar la inoculación en personal de salud y reforzaron el llamado a la inmunización, así como el cumplimiento de las medidas sanitarias.





Desde el Hospital de Linares, autoridades maulinas, encabezadas por el delegado presidencial regional, Juan Eduardo Prieto y el director del Servicio de Salud Maule, Luis Jaime, reiteraron la importancia de la vacunación contra el Covid-19. Asimismo, agradecieron la labor de los 1.090 funcionarios de salud de Linares, quienes se encuentran en pleno proceso de inoculación.







En la instancia, el delegado Prieto, también hizo un llamado a no olvidar las medidas de autocuidado para disminuir los casos de Covid-19. "Somos uno de los países con mayor éxito en el proceso de vacunación en el mundo, pero no solamente la vacunación es lo que debemos preocuparnos durante la pandemia, sino también ser muy rigurosos con todas las medidas sanitarias como el distanciamiento, el alcohol gel y ser cuidadosos en reuniones familiares o actividades sociales, donde los aforos hoy día están muy acotados por parte del Ministerio de Salud".







"La comuna de Linares, puntualmente, tiene 250 casos activos de dos mil que tenemos en la región del Maule. Es la tercera comuna de la región con más casos. Por eso es muy importante seguir siendo muy rigurosos con las medidas. Hoy día el llamado es al autocuidado por un lado, destacar el trabajo a los funcionarios de Salud y dar inicio a la vacunación con la cuarta dosis", destacó la autoridad política.







En tanto, el doctor Luis Jaime, refirió que "con esto estamos protegiendo y cuidando a nuestros funcionarios de salud. El día 20 de enero iniciamos en la red asistencial de nuestra región el proceso de vacunación, está se mantendrá hasta completar el proceso con los más de 9.000 funcionarios que forman parte de nuestro Servicio de Salud. Es fundamental proteger a quienes nos protegen, de tal forma que si nuestros funcionarios están inmunizados, es muy probable que no adquieran la enfermedad, por tanto podrán seguir atendiendo a todos nuestros usuarios”.







Al mismo tiempo señaló que “se están realizando todos los esfuerzos de parte del Gobierno y equipos locales para llegar a toda la población, es por eso que reiteramos el llamado a la comunidad para que acudan a vacunarse. Las vacunas y condiciones están, es tarea de todos protegernos y proteger a nuestros seres queridos”.







PROCESO



Recordemos que, el pasado lunes 10 de enero de 2022, inició el proceso de vacunación de cuarta dosis con las personas inmunocomprometidas que recibieron su anterior dosis hasta el 12 de septiembre de 2021. Luego de ello, el 20 de enero, siguió este proceso con el personal de la salud definido como prioritario.



Así, a partir de la semana en curso, entre el 24 y 30 de enero, corresponde el turno de funcionarios del área de salud del sistema público y privado, quienes hayan recibido su dosis de refuerzo hasta el 26 de septiembre de 2021. En la región del Maule, se espera vacunar a 14 mil 144 funcionarios.





Finalmente, el proceso continuará a partir de la semana del 7 de febrero, vacunando a todas las personas de 55 años o más que hayan recibido su primera dosis de refuerzo hasta el 15 de agosto de 2021.