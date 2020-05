Policial 26-05-2020

Linares: Balance arroja más de mil vehículos fiscalizados el fin de semana largo



Un balance entregó el Municipio de Linares, respecto de la barrera de control de acceso hacia la precordillera el reciente fin de semana largo.

En el “Puente 3 Arcos”, junto a efectivos del Ejército en Linares, Carabineros y el equipo comunal de Seguridad Pública, se realizó la fiscalización, que arrojó sobre 1.000 vehículos controlados en los 4 días, desde el jueves 20 al domingo 24 de mayo, de los cuales, un 30% por ciento debieron regresar por no certificar en sus documentos que correspondía a su lugar de residencia permanente.

La barrera de control se estableció para evitar accesos a segundas viviendas hacia zonas precordilleranas de Embalse Ancoa y Achibueno.

Las autoridades reiteraron que las personas no deben trasladarse a esa área, si no tienen residencia en ambos cajones precordilleranos.