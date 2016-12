Policial 28-12-2016

Linares: Brigada de Homicidios perició arma que provocó muerte de menor en Nirivilo

El menor de 14 años que disparó accidentalmente a su hermana quedó a disposición de la Fiscalía por el cuasidelito de homicidio



La Brigada de Homicidios (BH) de la PDI de Linares, perició la escopeta en el caso que investiga por la muerte de una niña de 13 años, quien recibió un disparo, aparentemente accidental, percutado por su hermano en el sector Nirivilo, comuna de San Javier.

Según la Fiscalía, el mayor de los hermanos, de 14 años, se encontraba manipulando el arma de fuego, luego se habría producido el disparo del arma, impactando el cuerpo de la menor, quien falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.

El Subcomisario Fredy Montoya, de la BH Linares, indicó que “es una escopeta de alto calibre, que encontramos en el sitio del suceso. Una vez periciada, pudimos constatar que no está traspasada con todos los procedimientos de rigor al padre de la niña, por lo cual quedó en calidad de detenido por porte ilegal de arma de fuego.”

En tanto, también el menor de 14 años, quedó a disposición de la Fiscalía de San Javier por el infortunado suceso, tipificado como cuasidelito de homicidio.

El control de la detención de ambas personas se realizó a primera hora de ayer en el Tribunal de Garantía de la comuna, donde el fiscal jefe Óscar Salgado dio cuenta de los hechos al juez de Garantía Alejandro Sumonte. Tras ser ajustada a derecho la detención del padre y su hijo, el Ministerio Público solicitó ampliarla hasta el día jueves con el fin de lograr obtener mayores antecedentes que permitan establecer si hubo intención homicida en este caso o se trató de un accidente.



“El Ministerio Público lo que investiga por ahora es la muerte de una persona. Cómo vamos a calificar ese hecho, es decir, si es culposo o doloso lo tendremos que dilucidar dentro de las próximas 48 horas. Los primeros antecedentes aportados por la familia nos indicarían que es un hecho accidental por mal manejo de arma de fuego, pero no podemos descartar a priori la otra hipótesis de que aquí haya intervenido no sólo una persona sino que más y que el hecho podría ser de carácter doloso”, afirmó al fiscal Salgado.